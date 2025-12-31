Crystal Palace x Fulham: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 19ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Crystal Palace e Fulham se enfrentam nesta quinta-feira (1), às 14h30 (de Brasília), pela 19ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Selhurst Park, em Londres (ING), com transmissão ao vivo da ESPN 4 e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Crystal Palace entra em campo tentando encerrar uma sequência negativa na Premier League. A equipe ocupa a 11ª colocação, com 26 pontos, e não vence há três rodadas, vindo de derrota em casa para o Tottenham. Antes disso, foi eliminada pelo Arsenal nos pênaltis na Copa da Liga Inglesa, resultado que aumentou a pressão pelo retorno às vitórias.
O Fulham chega em momento mais favorável, ocupando a 12ª posição, também com 26 pontos, mas embalado por três triunfos consecutivos no campeonato. A equipe venceu o West Ham fora de casa na última rodada e, anteriormente, superou o Nottingham Forest como mandante, sequência que fortalece a confiança para o confronto.
Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace e Fulham (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Fulham
19ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: quinta-feira, 1º de janeiro, às 14h30 (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Tony Harrington
🚩 Assistentes: Steven Meredith, Simon Long e Steve Martin (quarto árbitro)
📺 VAR: Neil Davies (VAR1) e Stuart Attwell (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Lerma, Lacroix, Guéhi; Clyne, Hughes, Wharton, Mitchell; Nketiah, Pino e Mateta.
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Berge, Lukic, Smith-Rowe; Wilson, Kevin e Jiménez.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias