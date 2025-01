Crystal Palace e Chelsea se enfrentam neste sábado (4), às 12h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres (ING), em clássico local válido pela 20ª rodada da Premier League. Os Blues vêm de três jogos sem vencer, caíram da segunda para a quarta posição e precisam vencer para retomar à caça ao líder Liverpool. Os Eagles, por sua vez, estão em 15º, com 20 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento, e o objetivo é triunfar para se manter longe do perigo da degola. O jogo terá transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

✅ FICHA TÉCNICA

Crystal Palace x Chelsea

20ª rodada - Premier League

📆 Data e horário: sábado, 4 de janeiro de 2025, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Tim Robinson (árbitro); Tim Wood e Steve Meredith (auxiliares); Simon Hooper (quarto árbitro); Paul Tierney e James Mainwaring (VAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRYSTAL PALACE (Técnico: Oliver Glasner)

Dean Henderson; Trevoh Chalobah, Maxence Lacroix e Marc Guéhi; Daniel Muñoz, Will Hughes, Jefferson Lerma e Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Jean-Phillipe Mateta e Eberechi Eze



❌ Desfalque: Adam Wharton (lesionado)



CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Robert Sanchez; Malo Gusto, Tosin Adarabioyo, Levi Colwill e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Pedro Neto, Cole Palmer e Jadon Sancho; Nicolas Jackson



❌ Desfalques: Wesley Fofana e Benoit Badiashile (lesionados)