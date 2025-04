Ficha do jogo CRY BRI 31º Rodada Premier League Data e Hora Sábado, 5 de Abril - 11h (de Brasília) Local Selhurst Park, em Londres (ING) Árbitro Anthony Taylor Assistentes Adam Nunn e Neil Davies Var Craig Pawson Onde assistir

No confronto de meio de tabela, Crystal Palace e Brighton se enfrentam neste sábado (5), em jogo válido pela 31ª rodada da Premier League. O duelo acontece no Selhurst Park, em Londres, na Inglaterra, e o confronto tem o início marcado para as 11h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

Vivendo bom momento, o Crystal Palace chega ao confronto sem muitas expectativas na temporada. O clube está em 12º na Premier League, e está longe tanto de uma classificação a competição europeia, quanto de um rebaixamento. Diante disso, o clube está em uma fase boa e não perde desde o dia 15 de fevereiro. De lá, são seis vitórias e um empate, em todas as competições.

O Brighton, por sua vez, está em fase morna na temporada. A equipe vinha em bom momento até ser eliminada pelo Nottingham Forest na Copa da Inglaterra. Até o duelo, eram sete jogos de invencibilidade. Após a eliminação, o clube sofreu dura derrota dentro de casa para o Aston Villa. O confronto contra o Crystal Palace pode servir como uma volta aos trilhos para o time e uma volta a batalha pela classificação para competições europeias, já que o clube está em 8º colocado.

Confira as informações do jogo entre Crystal Palace e Brighton pela Premier League

✅ FICHA TÉCNICA

CRYSTAL PALACE X BRIGHTON

31ª RODADA – PREMIER LEAGUE

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Selhurst Park, Londres (ING)

📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRYSTAL PALACE Henderson; Richards, Lacroix, Guehi; Munoz, Lerma, Wharton, Mitchell; Sarr, Mateta, Eze

BRIGHTON: Verbruggen; Hinshelwood, Van Hecke, Dunk, Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, Joao Pedro, Mitoma; Welbeck