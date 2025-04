Ficha do jogo 31ª rodada Premier League Data e Hora Sábado, dia 5 de abril, às 11h (de Brasilía) Local Portman Road, Ipswich (ING) Árbitro Onde assistir

Ipswich e Wolves se enfrentam neste sábado (5), às 11h (de Brasília), no estádio Portman Road, em Ipswich (ING), em jogo válido pela 31ª rodada da Premier League. A transmissão da partida será pelo Disney+.

continua após a publicidade

O Ipswich está passando por um momento difícil na Premier League. Atualmente, ocupa a 18ª posição, com 20 pontos em 30 jogos. A equipe tem apenas 4 vitórias, 8 empates e 18 derrotas, com um saldo de gols de -33. Nos últimos cinco jogos, a equipe treinada por Kieran McKenna não conseguiu vencer, acumulando quatro derrotas e um empate. A defesa tem sido um problema, sofrendo 63 gols na temporada, enquanto o ataque marcou apenas 30.

O Wolves também enfrenta dificuldades, ocupando a 17ª posição, com 29 pontos em 30 jogos. A equipe tem 8 vitórias, 5 empates e 17 derrotas, com um saldo de gols de -17. Nos últimos cinco jogos, o time de Vitor Pereira teve um desempenho misto, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O ataque tem sido um pouco mais eficiente que o do Ipswich, marcando 41 gols, mas a defesa também sofre bastante, com 58 gols sofridos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Confira as informações do jogo entre Ipswich e Wolves pela Premier League; onde assitir, horário e escalações

✅ FICHA TÉCNICA

Ipswich x Wolves

Premier League

📆 Data e horário: sábado, 5 de abril de 2025, às 11h (de Brasília);

📍 Local: Portman Road, em Ipswich (ING);

📺Onde assistir: Disney+.

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ipswich Town (Técnico: Kieran McKenna)

Palmer; Tuanzebe, O'Shea, Burgess, Townsend; Morsy, Cajuste; Philogene, Broadhead, Enciso; Delap

Wolves (Técnico: Vítor Pereira)

José Sá; Doherty, Agbadou, Toti Gomes, Semedo; André, João Gomes, Aït-Nouri; Munetsi, Strand Larsen, Bellegarde

➡️Kevin de Bruyne anuncia saída do Manchester City