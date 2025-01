Camarote e cozinheiro: as regalias no contrato de Memphis com o Corinthians

Memphis chegou ao Corinthians em setembro do último ano. O holandês foi contratado para salvar o Timão do rebaixamento, luta que perseguiu o clube alvinegro por quase todo Campeonato Brasileiro da temporada passada. Ao todo, o jogador pode custar até R$ 120 milhões aos cofres da equipe.

Segundo informações publicadas pelo 'Ge.globo', o contrato do Timão partiu de um custo inicial avaliado em R$ 82 milhões, mas pode aumentar conforme o holandês atinja metas ao longo de sua passagem pelo Corinthians.

Para atingir os R$ 120 milhões, Memphis precisa:

Atuar em 70% dos jogos (2024/2025) Marcar 30 gols e assistências (2024/2025) Atuar em 70% dos jogos (2025/2026) Marcar 30 gols e assistências (2025/2026) Conquistar um título Ser nomeado para a Seleção do Brasileirão

A patrocinadora do Corinthians, a casa de apostas Esportes da Sorte, é responsável pelo pagamento de R$ 57 milhões de todo o montante que Memphis vai receber no período em que defender o clube alvinegro.

A multa rescisória do jogador está fixada em R$ 150 milhões para clubes brasileiros e 10 milhões de euros (cerca de R$ 62 milhões) para times estrangeiros. Conforme o contrato assinado em setembro, Memphis tem direito a receber 20% do valor em transferências nacionais e 50% em caso de transferência para clubes do exterior.

Memphis em ação pelo Corinthians (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Mordomias no contrato

Além das cláusulas financeiras estabelecidas no vínculo de Memphis com o Corinthians, o clube alvinegro também se comprometeu a garantir outras solicitações do holandês para facilitar a sua adaptação ao Brasil.

Casa em condomínio fechado

Apartamento para seu assessor

Serviço de Segurança particular armada;

dois carros blindados com motorista particular para cada veículo

24 passagens aéreas de classe executiva entre Brasil e Europa

Cozinheiro

Camarote na Neo Química Arena.

Resultado em campo

O holandês foi fundamental na campanha do Corinthians no final da última temporada. Memphis marcou sete gols em 14 partidas e ajudou o clube alvinegro a terminar o Campeonato Brasileiro com uma vaga assegurada para a Pré-Libertadores.