Croácia x Montenegro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias

Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada

imagem cameraCroácia x Montenegro: sexta rodada pelas Eliminatórias Europeias (Foto: Arte/Lance!)
Zagreb (CRO)
Dia 07/09/2025
11:28
Croácia e Montenegro terão os caminhos cruzados pela sexta rodada do Grupo L das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no Stadion Maksimir, em Zagreb (CRO). O jogo terá transmissão do SporTV e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Croácia 🔴⚪🔵

Na vice-liderança do Grupo L, a Croácia vem de vitória sobre as Ilhas Faroé, por 1 a 0, fora de casa. Nos dois primeiros jogos da seleção nas Eliminatórias, goleou a República Tcheca por 5 a 1 e o Gibraltar por 7 a 0 e segue com 100% de aproveitamento.

Montenegro 🔴🟡

Montenegro, por sua vez, chega para o confronto após perder para a República Tcheca por 2 a 0, em casa. A seleção ocupa a terceira colocação, com seis pontos em quatro jogos, e vem de outra derrota para os tchecos, além de triunfos sobre Ilhas Faroé e Gibraltar.

Ficha do jogo

CRO
MON
6ª rodada
Eliminatórias Europeias
Data e Hora
Segunda-feira, dia 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
Local
Stadion Maksimir, em Zagreb (CRO)
Árbitro
Felix Zwayer-Alemanha
Assistentes
Robert Kempter-Alemanha, Christian Dietz-Alemanha e Florian Badstübner-Alemanha (quarto árbitro)
Var
Bastian Dankert-Alemanha (VAR1) e Katrin Rafalski-Alemanha (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Croácia (Técnico: Zlatko Dalic)
Livakovic; Jakic, Pongracic, Caleta-Car, Sosa; Pasalic, Sucic; Kramaric, Majer, Toni Fruk e Budimir.

❌ Desfalques: Gvardiol.
Dúvidas: Josip Stanisic.

Montenegro (Técnico: Robert Prosinecki)
Petkovic; Marko Vukcevic, Savic, Igor Vujacic, Andrija Vukcevic; Adzic, Bulatovic, Brnovic; Milan Vukotic, Krstovic e Jovetic.

❌ Desfalques: Milutin Osmajic.
Dúvidas: Adam Marusic.

Modric é exaltado por companheiros da Croácia após vitória sobre a Tchéquia
Modric é exaltado por companheiros da Croácia após vitória sobre a Tchéquia (Foto: Damir Sencar/AFP)

