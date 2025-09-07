Croácia x Montenegro: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias
Confira as principais informações do duelo válido pela sexta rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Croácia e Montenegro terão os caminhos cruzados pela sexta rodada do Grupo L das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta segunda-feira (8), às 15h45 (de Brasília), no Stadion Maksimir, em Zagreb (CRO). O jogo terá transmissão do SporTV e Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Croácia 🔴⚪🔵
Na vice-liderança do Grupo L, a Croácia vem de vitória sobre as Ilhas Faroé, por 1 a 0, fora de casa. Nos dois primeiros jogos da seleção nas Eliminatórias, goleou a República Tcheca por 5 a 1 e o Gibraltar por 7 a 0 e segue com 100% de aproveitamento.
Montenegro 🔴🟡
Montenegro, por sua vez, chega para o confronto após perder para a República Tcheca por 2 a 0, em casa. A seleção ocupa a terceira colocação, com seis pontos em quatro jogos, e vem de outra derrota para os tchecos, além de triunfos sobre Ilhas Faroé e Gibraltar.
Ficha do jogo
Tudo sobre o jogo entre Croácia e Montenegro pelas Eliminatórias (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Croácia 🆚 Montenegro
6ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: segunda-feira, dia 8 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nagyerdei, em Debrecen (HUN)
👁️ Onde assistir: SporTV e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Felix Zwayer-Alemanha
🚩Assistentes: Robert Kempter-Alemanha, Christian Dietz-Alemanha e Florian Badstübner-Alemanha (quarto árbitro)
📺VAR: Bastian Dankert-Alemanha (VAR1) e Katrin Rafalski-Alemanha (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Croácia (Técnico: Zlatko Dalic)
Livakovic; Jakic, Pongracic, Caleta-Car, Sosa; Pasalic, Sucic; Kramaric, Majer, Toni Fruk e Budimir.
❌ Desfalques: Gvardiol.
❓ Dúvidas: Josip Stanisic.
Montenegro (Técnico: Robert Prosinecki)
Petkovic; Marko Vukcevic, Savic, Igor Vujacic, Andrija Vukcevic; Adzic, Bulatovic, Brnovic; Milan Vukotic, Krstovic e Jovetic.
❌ Desfalques: Milutin Osmajic.
❓ Dúvidas: Adam Marusic.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias