Ficha do jogo CRI VTR 7ª RODADA CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B Data e Hora domingo, 11 de maio de 2025, às 16h (de Brasília) Local Heriberto Hülse, em Criciúma (SC) Árbitro Edina Alves Batista (SP) Assistentes Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) Var Rodrigo Batista Raposo (DF) Onde assistir ESPN (TV fechada) e Disney+

Criciúma e Volta Redonda se enfrentam neste domingo (11), às 16h (horário de Brasília), no Heriberto Hülse, em Santa Catarina. O confronto, válido pela sétima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ por streaming.

As duas equipes vivem situação parecida na tabela de classificação, mas com o Criciúma ainda respirando fora da zona de rebaixamento. O Tigre ainda tenta engrenar na temporada, muito irregular, demitiu o técnico Zé Ricardo e contratou Eduardo Baptista para o comando.

Para o confronto, os donos da casa devem ir a campo com: Kauã Moroso; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castan e Marcelo Hermes; Juninho, Zé Gabriel e Guilherme Lobo; Diego Gonçalves, João Carlos e Werik Popó.

Por outro lado, o Voltaço, no Z-4, ao menos celebra a sua primeira vitória na Série B. A equipe de Rogério Corrêa vem de bom resultado contra o Paysandu, em casa, e quer fazer valer as boas atuações para engatar boa sequência.

O Volta Redonda tem como provável escalação o seguinte time: Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia, Fabrício e Sánchez; Pierre, Robinho e Vitinho; Hyuri e Bruno Santos.

Veja detalhes de Criciúma x Volta Redonda:

✅ FICHA TÉCNICA

CRICIÚMA X VOLTA REDONDA

7ª RODADA – BRASILEIRÃO SÉRIE B

📆 Data e horário: domingo, 11 de maio de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Heriberto Hülse, em Criciúma (SC)

📺 Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Edina Alves Batista (SP)

🚩 Assistentes: Anderson Jose de Moraes Coelho (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo Batista Raposo (DF)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRICIÚMA (Técnico: Eduardo Baptista)

Kauã Moroso; Marcinho, Rodrigo, Luciano Castan e Marcelo Hermes; Juninho, Zé Gabriel e Guilherme Lobo; Diego Gonçalves, João Carlos e Werik Popó

VOLTA REDONDA (Técnico: Rogério Corrêa)

Jean Drosny; Jhonny, Gabriel Pinheiro, Gabriel Bahia, Fabrício e Sánchez; Pierre, Robinho e Vitinho; Hyuri e Bruno Santos.