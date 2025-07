UFC Nashville: confira card, onde assistir e horário

Derrick Lewis e Tallison "Xicão" Teixeira se enfrentam, neste sábado (12), na luta principal do UFC Fight Night Nashville, na Bridgestone Arena, nos Estados Unidos. O restante do evento conta com mais quatro brasileiros no card, inclusive no principal, com Gabriel Bonfim e Vitor Petrino em ação.

Derrick Lewis x Tallison "Xicão" Teixeira

Invicto no MMA com 8-0, Tallison Teixeira terá a chance de entrar no top 10 do ranking do UFC caso vença Derrick Lewis. Após vencer Justin Tafa em 35 segundos, em fevereiro, o lutador é uma da promessas brasileiras na categoria peso pesado. Em toda carreira, Xicão nunca passou do primeiro round, conseguindo bater os adversários com sete nocautes e uma finalização.

Derrick Lewis encara Tallison "Xicão" Texeira no UFC Nashville (Foto: Reprodução Instagram/ @xicão_ufc)

Do outro lado, Derrick Lewis vem de vitória, sobre o brasileiro Rodrigo "Zé Colmeia" Nascimento, em maio de 2024. O americano é o maior nocauteador da história do UFC, com 15 KOs, superando lendas como Anderson Silva, Dustin Poirier e Max Holloway (11).

Brasileiros no card

O Brasil entrará em ação mais quatro vezes neste UFC Fight Night. No card principal, Gabriel Bonfim encara o americano Stephen Thompson, 12º do ranking do meio-médio. Um pouco antes, Vitor Petrino fará a estreia no peso pesado ao encarar Austen Lane, dos Estados Unidos.

No card preliminar, Eduarda Moura encara a americana Lauren Murphy, em luta pelo peso mosca. Entre os homens, Valter Walker encara o nigeriano Kennedy Nzechukwu, em confronto pelo peso pesado.

FICHA TÉCNICA

UFC FIGHT NIGHT NASHVILLE

📆 Data: 12 de julho de 2025

⏰ Horário: A partir de 19h (horário de Brasília)

🌍 Local: Nashville, Estados Unidos

📺 Onde assistir: UFC Fight Pass (todo o card) pela internet

Card principal:

Derrick Lewis (EUA) x Tallison Teixeira (BRA) - peso pesado

Stephen Thompson (EUA) x Gabriel Bonfim (BRA) - peso meio-médio

Calvin Kattar (EUA) x Steve Garcia (EUA) - peso pena

Nate Landwehr (EUA) x Morgan Charriere (FRA) - peso pena

Vitor Petrino (BRA) x Austen Lane (EUA) - peso pesado

Junior Tafa (AUS) x Tuco Tokkos (ING) - peso meio-pesado

Card preliminar:

Max Griffin (EUA) x Chris Curtis (EUA) - peso meio-médio

Jake Matthews (AUS) x Chidi Njokuani - peso meio-médio

Lauren Murphy (EUA) x Eduarda Moura (BRA) - peso mosca

Kennedy Nzechukwu (NIG) x Valter Walker (BRA) - peso pesado

Mitch Ramirez (EUA) x Mike Davis (EUA) - peso leve

Fatima Kline (EUA) x Melissa Martinez (MEX) - peso palha