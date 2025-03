CRB x Ferroviário: onde assistir, horário e prováveis escalações

CRB e Ferroviário se enfentam nesta sexta-feira (21), às 20h (de Brasília) no Estádio Rei Pelé, em Maceió. A partida é válida pela 6ª rodada da Copa do Nordeste e terá a transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

CRB estampa a marca da Fatal Model no fundo de sua camisa. (Foto: Francisco Cedrim/CRB)

➡️Copa do Nordeste: Bahia assume liderança, Ceará e Vitória vencem, e Sport perde a ponta

O CRB chega para o jogo após vencer o Campeonato Alagoano em uma virada histórica. O time estava perdendo de 1 a 0 até os acréscimos do segundo tempo quando Anselmo Ramon e Higor marcaram e viraram a partida para o Galo. Na Copa do Nordeste, no entanto, o clube se encontra na 5° posição do grupo A, com apenas seis pontos em cinco partidas disputadas. O time busca vencer em casa para subir na tabela.

O Ferrvoviário, por outro lado, foi eliminado nas semifinais do Campeonato Cearense. O clube foi derrotado nos últimos minutos para o Fortaleza e se despediu antes da grande final. Na Copa do Nordeste, o Ferrão não apresenta um bom desempenho. O time venceu apenas uma vez e se encontra na última posição do grupo A.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira as informações do jogo entre CRB e Ferroviário

✅ FICHA TÉCNICA

CRB X FERROVIÁRIO

6° RODADA - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: sexta-feira, 21 de março de 2025, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió;

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view).

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRB (Técnico: Umberto Louzer): Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Miranda e Vitinho; Nathan Melo, Higor Meritão e Danielzinho; Thiaguinho, Anselmo Ramon e Léo Pereira.

Ferroviário: (Técnico: Tiago Zorro): Matheus Cavichioli, Kauê Leonardo, Wesley Junio, Iago Fabrício, Lucas Ramires, Gharib, Janeudo, Ciel, Allanzinho, Pablo Alves, Kevin Rivas.