O técnico Fernando Seabra, do Coritiba, citou 'componentes estratégicos' para a explicar a vitória por 2 a 1 contra o Cruzeiro na noite desta quinta-feira (5), no Mineirão, pela segunda rodada do Brasileirão. O Coxa saiu atrás do placar, mas buscou a virada para conquistar os primeiros pontos na Série A.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Componentes estratégicos da gente poder treinar no final de semana e não jogar contra o Cianorte (pelo Paranaense), a mentalidade da entrega individual para o trabalho coletivo, a coragem para jogar fora dos seus domínios, seguir na mesma linha de jogo com as adversidades e se afirmar futebolisticamente. Teve inteligência, doação e versatilidade tática - afirmou, em entrevista coletiva.

O Cruzeiro começou melhor a partida e abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. Em troca de passes pelo lado direito, Arroyo encontrou Matheus Pereira, que deixou o defensor no chão e bateu cruzado no ângulo de Pedro Morisco. Depois, a Raposa desperdiçou mais duas oportunidades claras.

continua após a publicidade

Perto do fim, contudo, o Coritiba empatou. Sebastián Gómez inverteu a bola para Bruno Melo, que entrou nas costas da zaga e escorou para Lavega empurrar a bola para o fundo do gol.

Na volta do intervalo, o Coxa encaixou o contra-ataque e virou antes dos 10 minutos. Pedro Morisco lançou Lucas Ronier, que dominou deu um passe cruzado para Breno Lopes, que driblou Cássio e marcou.

continua após a publicidade

Breno Lopes e Vini Paulista tiveram oportunidades de ampliar em novos contra-ataques, mas finalizaram para fora. A Raposa, com pouca criatividade, só assustou em chute forte de Christian rente à trave.

- Estamos buscando uma evolução, um ganho de intensidade, um entendimento de onde os jogadores podem render mais. A gente não controla resultado, mas o processo e a gente sabe muito bem o que está buscando. É muito cedo, a gente não pode se desviar desse caminho - finalizou.

➡️ Veja mais notícias do Coritiba

Lavega e Fernando Seabra comemoram gol em Cruzeiro 0x1 Coritiba. Foto: Lucano Brew/Agencia Enquadrar/Gazeta Press

Próximos jogos do Coritiba

Com o resultado, o Coritiba se recuperou da derrota para o Bragantino e chegou a três pontos. A equipe alviverde ocupa provisoriamente a 11ª colocação do Brasileirão.

O Coritiba volta a campo na Série A contra o Chapecoense na quarta-feira (11), às 19h (de Brasília), na Arena Condá. Antes, o Coxa encara o Cianorte no domingo (8), às 18h30, no Couto Pereira, pela volta das quartas de final do Paranaense - na ida, fora de casa, venceu por 1 a 0.

➡️ Aposte nas partidas do Coritiba!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.