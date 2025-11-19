Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Corinthians x São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Cazé TV, Premiere e Record. ➡️Clique para assistir no Premiere.

O Corinthians aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos somados em 33 jogos. A campanha registra 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas, além de 35 gols marcados e 38 sofridos, resultando em saldo negativo de -3.

Ficha do jogo COR SAO 34ª Rodada Série A Data e Hora quinta-feira, 20 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Anderson Daronco (RS) Assistentes Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS) Var Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (RS) Onde assistir

Já o São Paulo ocupa a 9ª posição, com 45 pontos em 33 partidas disputadas. O time tem 12 vitórias, nove empates e 12 derrotas, com 37 gols marcados e 36 sofridos, gerando saldo positivo de 1.

Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

Histórico do confronto

O clássico entre Corinthians e São Paulo soma 318 confrontos ao longo da história, considerando todas as competições. O Timão leva vantagem no retrospecto geral, com 113 vitórias, enquanto o Tricolor venceu 100 vezes e outros 105 duelos terminaram empatados.

Quando o mando é do Corinthians, o equilíbrio se mantém, mas a superioridade alvinegra aumenta: em 152 partidas, o clube do Parque São Jorge venceu 76, empatou 44 e perdeu 32. No Morumbi, o São Paulo leva vantagem: são 166 jogos, com 68 vitórias tricolores, 61 empates e 37 vitórias corinthianas.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X SÃO PAULO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Cazé TV, Premiere e Record

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu; Maycon (Charles ou Angileri), José Martínez, Carrillo e Bidon; Memphis (Gui Negão) e Yuri Alberto.(Técnico: Dorival)

SÃO PAULO: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Maik, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira (Patryck); Luciano e Tapia (Rigoni). (Técnico: Crespo)