imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Corinthians x São Paulo: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Equipes se enfrentam pela 34ª rodada

Avatar
Lance!
São Paulo (SP)
Dia 19/11/2025
17:29
Foto: Arte/Lance!
imagem cameraFoto: Arte/Lance!
Corinthians x São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Cazé TV, Premiere e Record. ➡️Clique para assistir no Premiere.

O Corinthians aparece na 13ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 42 pontos somados em 33 jogos. A campanha registra 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas, além de 35 gols marcados e 38 sofridos, resultando em saldo negativo de -3. 

Ficha do jogo

Escudo-do-Corinthians
COR
São Paulo-escudo-onde-assistir
SAO
34ª Rodada
Série A
Data e Hora
quinta-feira, 20 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
Local
Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Árbitro
Anderson Daronco (RS)
Assistentes
Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
Var
Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (RS)
Onde assistir

Já o São Paulo ocupa a 9ª posição, com 45 pontos em 33 partidas disputadas. O time tem 12 vitórias, nove empates e 12 derrotas, com 37 gols marcados e 36 sofridos, gerando saldo positivo de 1. 

Gaviões da Fiel anunciou o pagamento de mais duas parcelas da Neo Química Arena (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)
Neo Química Arena, estádio do Corinthians (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

Histórico do confronto

O clássico entre Corinthians e São Paulo soma 318 confrontos ao longo da história, considerando todas as competições. O Timão leva vantagem no retrospecto geral, com 113 vitórias, enquanto o Tricolor venceu 100 vezes e outros 105 duelos terminaram empatados. 

Quando o mando é do Corinthians, o equilíbrio se mantém, mas a superioridade alvinegra aumenta: em 152 partidas, o clube do Parque São Jorge venceu 76, empatou 44 e perdeu 32. No Morumbi, o São Paulo leva vantagem: são 166 jogos, com 68 vitórias tricolores, 61 empates e 37 vitórias corinthianas.

Confira as informações do jogo entre Corinthians x São Paulo

✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X SÃO PAULO
SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quinta-feira, 20 de novembro de 2025, às 19h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Cazé TV, Premiere e Record

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)
🚩 Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
🖥️ VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (RS)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza (Felipe Longo); Matheuzinho, Tchoca, Gustavo Henrique e Bidu; Maycon (Charles ou Angileri), José Martínez, Carrillo e Bidon; Memphis (Gui Negão) e Yuri Alberto.(Técnico: Dorival)

SÃO PAULO: Rafael; Rafael Tolói, Alan Franco e Sabino; Maik, Pablo Maia, Luiz Gustavo, Alisson e Ferreira (Patryck); Luciano e Tapia (Rigoni). (Técnico: Crespo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

