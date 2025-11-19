Quem chega e quem sai? Diretor do São Paulo detalha planejamento para 2026

Rui Costa concedeu uma entrevista coletiva no SuperCT nesta quarta-feira (19) e trouxe alguns detalhes sobre o planejamento do São Paulo para 2026. De acordo com o diretor executivo, tudo começa a ser pensado praticamente seis meses antes. Nas suas respostas, não cravou o perfil de chegadas e saídas, mas explicou como serão pensadas as situações.

- Nosso planejamento sempre partiu de premissas claras. Trabalhamos com projeção de seis meses, porque isso define nossa estratégia. Desde meados de 2021 fizemos um diagnóstico do elenco e iniciamos a mudança de perfil. Hoje temos uma equipe que reconhece e entende o pertencimento ao São Paulo. Ter um jogador caro ou barato é algo relativo; importa o perfil - disse.

Nesta temporada, o São Paulo adotou algumas estratégias. Entre elas, buscar jogadores mais baratos ou que estavam livres no mercado. Em 2026, a tendência é que seja parecido.

- Ao longo desses anos, seguimos um processo estruturado, baseado em estratégias e conceitos claros. Quando pudemos investir, tivemos mais chances de sucesso. Quando fomos criativos e buscamos atletas livres, também fomos assertivos. A tendência para o próximo ano vai na mesma linha. Falar em planejamento definitivo agora seria inadequado, porque ainda há muita coisa em disputa dentro de campo - destacou Rui.

Rui Costa destacou reuniões e premissas para o ano que vem (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Libertadores pode afetar?

O São Paulo ainda briga por uma vaga para a Copa Libertadores em 2026. Rui Costa também foi questionado se uma classificação ou não pode afetar as ideias para o próximo ano.

continua após a publicidade

- Essas reuniões são justamente para projetar cenários. Estar dentro ou fora da Libertadores faz diferença e percebemos que o mercado reage de maneira distinta conforme esse contexto. É importante estar na competição - disse.