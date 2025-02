Corinthians e São Bernardo enfrentam neste domingo (9), em jogo válido pela oitava rodada do Paulistão. A bola às 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, com transmissão de TNT (TV fechada) e Max (streaming). O Timão tem 19 pontos e é o líder do grupo A, enquanto o Cachorrão é primeiro colocado do grupo D, com 16 somados.

Tudo sobre o jogo entre Corinthians e São Bernardo (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians x São Bernardo

8ª RODADA - PAULISTÃO

📆 Data e horário: domingo, 9 de fevereiro de 2025, às 20h30 (de Brasília);

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP);

📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)

🟨 Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira;

🚩 Assistentes: Neuza Ines Back e Raphael de Albuquerque Lima;

🖥️ VAR: Matheus Delgado Candançan.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Leo Maná, Félix Torres, João Pedro e Hugo; Charles, Ryan e Romero; Pedro Raul e Héctor Hernández.

SÃO BERNARDO (Técnico: Ricardo Catalá)

Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Helder, Augusto e Pará; Hugo Sanches, Romisson e Lucas Lima; Léo Jabá, Fabrício Daniel e Guilherme Queiroz.

