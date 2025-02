Corinthians ganha reforços no meio-campo para enfrentar o São Bernardo

O Corinthians enfrenta o São Bernardo neste domingo (10), às 20h30 (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Paulista. Ramón Díaz terá reforços no meio de campo para a partida na Neo Química Arena. O volante José Martínez e o meia Rodrigo Garro estão à disposição do treinador.

José Martínez

O meia venezuelano será opção do treinador após três partidas. O jogador ficou de fora nas vitórias contra Noroeste, cumprindo suspensão por um cartão vermelho e Novorizontino, quando viajou aos EUA para resolver problemas burocráticos, motivo que o também tirou do empate contra o Palmeiras, na última quinta-feira (6).

No último final de semana, José Martínez foi liberado pela comissão técnica do Corinthians para viajar aos EUA, aonde resolveu problemas burocráticos relacionados ao seu visto de trabalho. Antes de defender o Timão, em julho de 2024, o venezuelano jogava no Philadelphia Union, que disputa a liga norte-americana. O atleta retornou na quinta-feira (6) e será novidade na equipe que enfrenta o São Bernardo.

Volante é opção de Ramón Díaz para o confronto (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Rodrigo Garro

O novo camisa 8 do Corinthians também será novidade para a partida em Itaquera. O meia argentino fará a sua estreia na temporada, a última vez que entrou em campo foi na vitória do Timão sobre o Grêmio por 3 a 0, em Porto Alegre, pelo Brasileirão, no dia 8 de dezembro do último ano.

No começo de 2025, Rodrigo Garro se envolveu em um acidente automobilístico com vítima fatal em La Pampa, região em que cresceu na Argentina. O jogador dirigia uma caminhonete quando colidiu com uma moto, o que causou a morte de Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos.

Um teste do bafômetro indicou a presença de 0,54 g de álcool por litro de sangue em Garro no momento do acidente, abaixo do mínimo de 1 g. As investigações também apontaram irregularidades nos exames da vítima, que trafegava sem capacete, sob efeito de álcool e drogas, e com as luzes da moto desligadas. O jogador do Corinthians foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, perdeu a licença de motorista e aguarda o julgamento em liberdade.

Em sue retorno ao Brasil, o Corinthians divulgou que Rodrigo Garro perderia os primeiros jogos do Campeonato Paulista para se recuperar de uma tendinopatia patelar no joelho direito. Após oito rodadas, o jogador estará à disposição de Ramón Díaz.

Em entrevista coletiva concedida após o empate com o Palmeiras, na última quinta-feira (8), o técnico argentino revelou que Garro deve jogar alguns minutos contra o São Bernardo.

— Sabemos que Garro está trabalhando, ele está bem, não quisemos arriscar por ser um gramado diferente, sintético, mais dinâmico. Mas está recuperando, para a próxima partida certamente irá jogar — afirmou o treinador.