Corinthians x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações

Corinthians x Grêmio se enfrentam neste domingo (01), às 16h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da TV Globo e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

O Corinthians faz uma campanha irregular no Brasileirão, ocupando a 10ª colocação com 39 pontos em 30 jogos. O time venceu 10 partidas, empatou nove e perdeu 11, com 32 marcados e 35 sofridos. O aproveitamento de 43% reflete a instabilidade da equipe, que alterna bons resultados e tropeços, mantendo-se distante da zona de rebaixamento, mas sem embalar na briga por vagas em competições internacionais.

Ficha do jogo COR GRE 31ª Rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 01 de novembro de 2025, às 16h (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES) Var Rodrigo Nunes de Sa (RJ) Onde assistir

O Grêmio aparece logo atrás do Corinthians, também com 39 pontos, mas em desvantagem nos critérios de desempate. O time gaúcho soma 10 vitórias, nove empates e 11 derrotas, com 33 gols marcados e 38 sofridos. Apesar de um ataque razoável, a defesa tem sido um ponto fraco, o que contribui para uma campanha abaixo das expectativas. O objetivo do clube é reagir nas rodadas finais para afastar qualquer risco e tentar se reaproximar da parte superior da tabela.

Histórico do confronto

Corinthians e Grêmio têm um histórico equilibrado ao longo dos 96 confrontos disputados entre as equipes em competições oficiais. O time gaúcho leva ligeira vantagem, com 35 vitórias contra 31 do Corinthians, além de 30 empates. Os duelos costumam ser marcados por equilíbrio e intensidade, refletindo a tradição e o peso dos dois clubes no futebol brasileiro.

Quando o mando é do Corinthians, o retrospecto muda a favor do time paulista. Em 47 jogos disputados, o Alvinegro venceu 18 vezes, empatou 18 e perdeu 11, demonstrando força diante de sua torcida. Já em Porto Alegre, o domínio é gremista: em 49 partidas, o Grêmio conquistou 24 vitórias, contra 13 do Corinthians e 12 empates, mantendo boa regularidade como mandante nesse clássico interestadual.

Confronto será disputado na Neo Química Arena (Foto: Ulisses Lopresti / Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Grêmio

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric, Alisson, Marcos Antônio, Oscar e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. (Técnico: Dorival Jr.)

GRÊMIO: Hugo Souza; Léo Maná, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez (Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Ángel Romero (Talles Magno), Memphis. (Técnico: Mano Menezes)