Meia da base deixa o Corinthians e acerta transferência para clube da Itália

O meia Henrique Libório, de 16 anos, acertou sua saída do Corinthians e, em paralelo, sua transferência para o Genoa, da Itália. A confirmação ocorreu por meio de suas redes sociais.

continua após a publicidade

Nascido em 2009, Henrique estava integrado à equipe sub-16 do Timão, mas também chegou a atuar pelo time sub-17. O jogador defendeu o clube por mais de oito anos.

— Foram mais de 8 anos vestindo essa camisa. Vivi e aprendi muitas coisas nesse tempo, dentro e fora de campo. Foi uma realização de um sonho, poder viver essa experiência. Cheguei com 8 anos no clube cheio de sonhos e hoje, aos 16 levo comigo aprendizados, amizades e memórias que jamais esquecerei. Agradeço ao Corinthians, a todas comissões técnicas, companheiros de equipe e funcionários que fizeram parte dessa trajetória e contribuíram para meu desenvolvimento como pessoa e como atleta. Continuarei na torcida pelo clube, agora um pouco mais distante… Gratidão por tudo Sport Clube Corinthians Paulista — disse Henrique pelas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A saída para o futebol italiano foi um desejo familiar. Vale destacar que Henrique Libório possui passaporte italiano, o que facilitou a transferência.

— Um novo desafio, um sonho que se torna realidade! Desde o fim de agosto vivendo essa experiência incrível, feliz e grato por iniciar minha carreira na Europa vestindo a camisa do Genoa. Forza Genoa — comentou.

continua após a publicidade

O Corinthians manteve 30% dos direitos econômicos do atleta em uma futura negociação. A informação foi incialmente publicada pelo Meu Timão.

Henrique Libório ficou oito anos na base do Timão (Foto: Reprodução/Instagram)

Renovação com joia da base do Corinthians

A negociação para a renovação de contrato entre o Corinthians e o atacante Gui Bom, um dos destaques da equipe Sub-17, continua travada. Na terça-feira (28), dirigentes do clube se reuniram com representantes do atleta, mas o encontro terminou sem avanço.

As primeiras conversas ocorreram em setembro, mas há divergências por conta dos valores envolvidos. Representantes do atleta acreditam que o salário oferecido é baixo em relação a outras renovações recentes com atletas das categorias de base.

Além da valorização do jogador, a proposta financeira afeta o valor da multa do jogador para clubes nacionais. A legislação brasileira prevê que o valor da multa para transferências nacionais precisa ser duas mil vezes maior que o salário do atleta.