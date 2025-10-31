Nome marcante na história recente do Corinthians, Róger Guedes voltou a falar sobre o clube. Tratado com carinho pela torcida, o jogador lamentou a ausência de um título com a camisa alvinegra, apesar dos bons momentos,

Segundo o atacante do Al-Rayyan, do Catar, a conquista de um troféu teria o credenciado como ídolo do clube.

— O que eu mais queria era ter conquistado um título no Corinthians. Tive a oportunidade na Copa do Brasil em 2022, todos falam que vencer lá é diferente, então fiquei com este gosto amargo. Eu poderia ter me tornado um ídolo com este título — comenta o atacante em entrevista à TNT Sports.

Outro tema abordado foi a ausência de Róger Guedes na semifinal da Copa do Brasil entre Corinthians e São Paulo. Na ocasião, ele não participou do jogo de volta da decisão, justificando a ausência pelo sonho de atuar no Qatar, atitude que gerou críticas de parte da torcida.

— Tentamos de tudo para jogar a volta, mas o mercado fechava um dia antes do jogo da semifinal e não teria como me inscreverem depois. Se eu pudesse ter escolhido sair um pouco mais para frente, com certeza eu teria escolhido — declarou.

Por fim, Róger Guedes não aprovou a cavadinha de Yuri Alberto no confronto diante do Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Segundo o jogador, o tema era recorrente nos tempos de Timão.

— No Corinthians, a gente falava bastante sobre isso. Eu conversava com o Fábio Santos e ele dizia 'pelo amor de Deus, não cava', porque o último a gente sabe da história, que foi quando o Pato cavou. Ficava esse clima meio chato de cavada no Corinthians, então acho que lá eu não teria optado por esta batida — finalizou.

Róger Guedes no futebol brasileiro

Revelado pelo Criciúma, o atacante de 29 anos teve passagens por Palmeiras e Atlético-MG antes de chegar ao Corinthians, após oportunidade no futebol chinês. Pelo Timão, Róger Guedes soma 43 gols em 126 partidas.

Róger Guedes possui contrato com Al-Rayyan até o final de 2026.