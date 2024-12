Copinha: ex-Corinthians relembra título contra o São Paulo: ‘Maestria’

Com o fim do ano se aproximando, os fãs de futebol começam a pensar na próxima edição da Copinha. Entre eles, os torcedores do Corinthians têm um carinho ainda maior pela competição de base, o clube já venceu o torneio 11 vezes. Em 2004, o troféu foi conquistado contra o São Paulo.

No ano em que a capital paulista completou 450 anos, o Corinthians foi campeão do torneio e revelou diversos jogadores com passagens importantes no futebol profissional, como o goleiro Julio César, o volante Nilton, o atacante Bobô, e o meia Rosinei.

O último citado fez história no Corinthians e foi campeão do Brasileirão de 2005. Com 41 anos, Rosinei relembra o título com carinho. O meia conta que a Copinha era a sua última oportunidade de se firmar como jogador do time profissional.

— Eu subi muito cedo para os juniores, subi antes da minha idade para os juniores, eu joguei duas Copinhas, e uma eu fiquei no banco porque tinha 17 anos. Quando joguei a Copinha, eu já tinha atuado no profissional, então eu estava desesperado, porque eu sabia que se eu tivesse descido para jogar disputar a Copinha e não fosse bem, a probabilidade de voltar ao profissional era zero — contou o jogador em entrevista ao Lance!

Naquela campanha, o Timão venceu todas as partidas da primeira fase, disputada em Jundiaí, contra Figueirense, Paulista e Angra dos Reis. No mata-mata, o Corinthians eliminou o Santos, com vitória por 3 a 0, e o Coritiba, nos pênaltis, para chegar à decisão contra o São Paulo.

No dia 25 de janeiro de 2004, mais de 40 mil torcedores compareceram ao Pacaembu. O Corinthians entrou em campo com: Júlio César; Édson, Wendel, Alemão e Fininho; Rafael, Rosinei, Ednei e Roni; Jô e Abuda, treinado por Adaílton Ladeira.

Com jogadores que futuramente brilharam no futebol brasileiro, o São Paulo do treinador Vizotti foi escalado com Mateus; Thiago, Edcarlos, Flávio e André; Alê, Carlinhos, Marco Antônio e Ernandes; Paulo Kraus e Diego Tardelli.

O Corinthians venceu a partida por 2 a 0, com gols de Bobô e Rafael. Apesar do placar, Rosinei recorda o jogo como uma partida complicada, em que o Tricolor começou melhor, mas o Timão conseguiu se restabelecer ao longo dos 90 minutos.

— A gente pegou o São Paulo na final, foi difícil. O time deles era muito bom, tinha o Tardelli, Alê, Marco Antônio, o Fabio Santos na lateral, eram ótimos. Foi um grande jogo, abrimos o placar com o Bobô, mas antes o São Paulo tinha chegado na nossa área, o Julio César fez várias defesas. Nós equilibramos o jogo, concluímos bemas oportunidades e vencemos o São Paulo com maestria nessa Copinha — Relembra Rosinei.

Corinthians conquistou a competição em 11 oportunidades (Foto: Divulgação/Copinha)

Lembranças da época de Copinha

Em uma época sem tanta exposição, Rosinei destaca que a competição de base era o principal torneio para os jovens. O meia, que coleciona passagens por Internacional, Atlético-MG e América, do México, acredita que o torneio foi importante para o sucesso de sua carreira.

— Para a gente a Copinha era fundamental porque era a única forma de ser visto, a gente não tinha a visibilidade que os garotos tem hoje. Atualmente tem garoto de 11 anos que tem competição para ele, Campeonato Paulista para todas as categorias, até Brasileiro, Copa do Brasil, hoje os atletas são mais vistos, nós só tínhamos a Copinha — disse o jogador.

O alojamento das categorias de base do Timão ficava onde atualmente está a Neo Química Arena, em Itaquera. Sem redes sociais, Rosinei recorda que a diversão dos jogadores no tempo livre era mais simples.

— Eu lembro de muitas coisas, a gente concentrado lá em Itaquera, onde hoje é o estádio, nosso alojamento era lá. Não tinha nada para a gente fazer, única coisa que tinha era soltar pipa, a gente ficava soltando pipa a tarde toda e esperando a data para chegar na Copinha, e precisávamos vencer, o Corinthians sempre entra como favorito, sempre conquistou muitos títulos — diz o jogador.