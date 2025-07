Corinthians x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

Corinthians e Cruzeiro se enfrentam nesta quarta-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). O confronto, válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão da Cazé TV, Premiere e TV Record. ➡️Clique para assistir no Premiere.

No Brasileirão, o Corinthians enfrenta uma situação mais delicada na competição, ocupando a 10ª posição com 19 pontos em 15 jogos. Com 5 vitórias, 4 empates e 6 derrotas, o time tem um saldo negativo de 4 gols, resultado de 15 marcados contra 19 sofridos. Nos últimos jogos, o Corinthians não tem conseguido embalar bons resultados, acumulando derrotas que dificultam a aproximação do grupo de líderes, o que exige uma reação rápida para voltar a brigar por posições mais altas na tabela.

16ª Rodada Série A - Brasileirão Data e Hora Quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 19h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Alex Gomes Stefano (RJ) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ) Var Braulio da Silva Machado (SC)

Já o Cruzeiro lidera a tabela com 33 pontos conquistados em 15 jogos, mostrando um desempenho sólido e consistente. Com 10 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, o time soma um saldo positivo de 18 gols, tendo marcado 27 e sofrido apenas 9. A equipe vem embalando uma sequência de vitórias recentes, demonstrando força tanto no ataque quanto na defesa, o que tem garantido a ponta da competição até o momento.

Histórico do confronto

Corinthians e Cruzeiro já se enfrentaram 87 vezes ao longo da história, em diversas competições, com vantagem no retrospecto para o time paulista, que soma 35 vitórias contra 31 triunfos da equipe mineira, além de 21 empates. O equilíbrio marca esses confrontos, refletindo rivalidade intensa e jogos disputados.

Jogando em casa, o Corinthians mantém bom desempenho, com 22 vitórias, 12 empates e 11 derrotas em 45 partidas contra o Cruzeiro. No lado mineiro, o Cruzeiro leva vantagem jogando no Mineirão, onde conquistou 20 vitórias, empatou 9 vezes e sofreu 13 derrotas diante do Corinthians em 42 encontros.

Torcida do Corinthians na Neo Química Arena (Foto: Divulgação/ Corinthians)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Cruzeiro

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X CRUZEIRO

SÉRIE A - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: quarta-feira, 23 de julho de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Cazé TV, Premiere e TV Record

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

🖥️ VAR: Braulio da Silva Machado (SC)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; José Martínez, André Carrillo e Breno Bidon; Rodrigo Garro, Memphis Depay e Ángel Romero. (Técnico: Dorival Júnior)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva (Walace) e Christian; Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. (Técnico: Leonardo Jardim)