Duelo com o Cruzeiro ganha tom decisivo para Dorival Júnior no Corinthians

O Corinthians vive uma crise interna após a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no sábado (19), pelo Campeonato Brasileiro. A má atuação da equipe intensificou críticas da torcida, e de membros da diretoria, sobre o trabalho de Dorival Júnior.

Contratado em abril, o treinador soma 52,4% nos primeiros 14 jogos a frente do Corinthians. É o melhor desempenho entre os último cinco técnicos do clube alvinegro junto a António Oliveira, que comandou o Timão no início do último ano.

Mesmo assim, a derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no último sábado (19), e a décima colocação no Campeonato Brasileiro geraram críticas por parte de setores da torcida e da direção. Se depender de Osmar Stábile, sua permanência está assegurada, até segunda ordem.

— O Dorival está garantido. Assim como está garantido o Fabinho Soldado (diretor-executivo de futebol) — disse o presidente interino do Corinthians em entrevista ao 'Ge.globo'.

Dorival Júnior enfrenta crise no Corinthians

Decisão

Dorival Júnior chegou ao Corinthians para substituir Ramón Díaz. O argentino conquistou o Paulistão nesta temporada. Com a missão de superar o trabalho vitorioso do antecessor, ainda não conseguiu imprimir um estilo efetivo de jogo.

Internamente, há uma pressão de aliados de Osmar Stábile para que os planos sejam revistos em caso de uma derrota do Corinthians para o Cruzeiro, nesta quarta-feira (23), às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Há também a percepção de que Dorival Júnior ainda não teve tempo suficiente para consolidar seu trabalho a frente do Corinthians. Desde que chegou, o treinador não conseguiu escalar Garro, Memphis e Yuri Alberto juntos, os grandes destaques da equipe.

Também pesa ao seu favor a proximidade de uma decisão do Corinthians na temporada. No dia 30, o Timão enfrenta o Palmeiras, na Neo Química Arena, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.