Corinthians x Bahia: onde assitir, horário e prováveis escalações

O Corinthians recebe o Bahia nesta terça-feira (3) pela 37° e penúltima rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 20h (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. A partida será transmitida pelo Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

Ambas as equipes chegam empatadas com 50 pontos no campeonato. O Corinthians vêm de uma sequência de sete vitórias consecutivas, mas têm uma a menos que o adversário e ocupa a 8° posição na tabela. O Bahia, está em 7° lugar mas amargou três derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

Os desfalques do Timão são: o zagueiro Félix Torres (lesão no músculo anterior da coxa direita), o lateral Palacios (artroscopia no joelho esquerdo) e o volante Maycon (rompimento no ligamento cruzado anterior do joelho direito). O Tricolor de Aço não conta com David Duarte e Iago Borduchi.

O <strong>Corinthians</strong> recebe o <strong>Bahia </strong>nesta terça-feira (3) pela 37° rodada do Brasileirão (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

As equipes já se enfrentaram em 70 oportunidades, foram 28 vitórias do Timão, 15 empates e 17 triunfos do Esquadrão. O último confronto aconteceu em julho deste ano e o Corinthians venceu por 1 a 0. O confronto na terça (3) define o G-8 e qual equipe consegue uma vaga na pré-Libertadores.

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians X Bahia

37ª RODADA - BRASILEIRÃO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 3 de dezembro, 20h (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🕴️ Árbitro: Bruno Arleu (RJ)

🔍 VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.

BAHIA: Adriel; Santi Arias (Gilberto), Kanu, Gabriel Xavier e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly (Biel) e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez. Técnico: Rogério Ceni.

