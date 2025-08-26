Copenhagen x Basel: onde assistir e prováveis escalações da Champions League
Partida de ida terminou em 1 a 1
Copenhagen e Basel se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 16h (de Brasília), no Parken Stadium, em Copenhague, pelo jogo de volta dos playoffs da Champions League 2025/26. O duelo terá transmissão ao vivo da TNT (canal fechado) e da Max (canal fechado e streaming). ➡️Clique para assistir no HBO Max.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O Copenhagen chega confiante após empatar por 1 a 1 na ida, fora de casa, e precisa de uma vitória diante de sua torcida para avançar à fase de liga da Champions. Invicto nas últimas cinco partidas, os dinamarqueses têm no atacante Cornelius e no meia Claesson suas principais referências.
Ficha Técnica
Já o Basel busca retomar espaço no cenário europeu após campanhas irregulares. A equipe suíça ocupa o quinto lugar no Campeonato Nacional e vem de vitória sobre o Young Boys. No playoff, precisa surpreender na Dinamarca para manter vivo o sonho de retornar à fase de grupos da Champions, ausente desde 2017/18.
Tudo sobre Copenhagen x Basel (onde assistir, horário, escalações e local):
Copenhagen x Basel
Playoffs – Champions League 2025/26
📆 Data e horário: quarta-feira, 27 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Parken Stadium, em Copenhague (DIN)
👁️ Onde assistir: TNT (canal fechado) e HBO Max (streaming)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Copenhagen (Técnico: Jacop Neestrup)
Kotarski; Huescas, Hatzidiakos, Pereira e Meling; Lerager, Mattsson, Larsson e Elyounoussi; Claesson; Cornelius.
Basel (Técnico: Ludovic Magnin)
Hitz; Tsunemoto, Vouilloz, Barisic e Schmid; Leroy e Metinho; Otele, Shaqiri e Traoré; Ajeti.
📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.
