Superliga 2025/26 vai distribuir mais de R$ 3 milhões em premiações

A temporada 2025/26 da Superliga terá muitas novidades. Entre elas, a premiação é a que mais surpreendeu os fãs de vôlei: a liga distribuirá cerca de R$ 3 milhões entre os 24 times participantes, somando as categorias masculina e feminina.

Na última edição, apenas os 10 primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, ganharam premiação em dinheiro. O 1º colocado (Osasco no feminino e Sada Cruzeiro no masculino) recebeu R$ 230 mil, o 2º R$ 180 mil, e assim por diante, até o 10º colocado, que ganhou R$ 74 mil.

Premiação 2025/26

1° - R$250 mil

2° - R$200 mil

3° - R$170 mil

4° - R$150 mil

5° - R$140 mil

6° - R$120 mil

7° - R$110 mil

8° - R$100 mil

9° - R$90 mil

10° - R$90 mil

11° - R$70 mil

12° - R$70 mil

Veja todos os participantes da Superliga Feminina 2025/26

Sorocaba

Barueri

Brasília

Fluminense

Mackenzie

Maringá

Minas

Osasco

Praia Clube

Sesc Flamengo

Sesi Bauru

Tijuca

Superliga traz novidades

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou neste sábado (27) durante a COB Expo, em São Paulo, que a GE TV assinou acordo com a principal liga de clubes de vôlei do país para transmitir jogos a partir do fim de outubro, quando inicia o calendário do torneio.

A Globo manterá as transmissões das Superliga masculina e feminina no Sportv, na televisão a cabo, mas adiciona ao seu cardápio o novo canal digital da emissora, que que transmite jogos gratuitamente através do YouTube. Além da plataforma de vídeos, a GE TV também apostará nas transmissões através da página do Tik Tok do canal, também de forma gratuita.

No evento deste sábado, a CBV também destacou a mudança na logo da Superliga masculina e feminina. O movimento de atualização das identidades visuais de todas as competições da confederação já havia sido anunciada no fim de agosto, período que a entidade completou 71 anos de fundação.

De acordo com a CBV, o objetivo da mudança é modernizar e alinhar a comunicação visual às tendências atuais.