Superliga 2025/26 vai distribuir mais de R$ 3 milhões em premiações
O torneio começa entre outubro e novembro de 2025 e pode terminar em abril ou maio de 2026
A temporada 2025/26 da Superliga terá muitas novidades. Entre elas, a premiação é a que mais surpreendeu os fãs de vôlei: a liga distribuirá cerca de R$ 3 milhões entre os 24 times participantes, somando as categorias masculina e feminina.
Na última edição, apenas os 10 primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, ganharam premiação em dinheiro. O 1º colocado (Osasco no feminino e Sada Cruzeiro no masculino) recebeu R$ 230 mil, o 2º R$ 180 mil, e assim por diante, até o 10º colocado, que ganhou R$ 74 mil.
Premiação 2025/26
- 1° - R$250 mil
- 2° - R$200 mil
- 3° - R$170 mil
- 4° - R$150 mil
- 5° - R$140 mil
- 6° - R$120 mil
- 7° - R$110 mil
- 8° - R$100 mil
- 9° - R$90 mil
- 10° - R$90 mil
- 11° - R$70 mil
- 12° - R$70 mil
Veja todos os participantes da Superliga Feminina 2025/26
- Sorocaba
- Barueri
- Brasília
- Fluminense
- Mackenzie
- Maringá
- Minas
- Osasco
- Praia Clube
- Sesc Flamengo
- Sesi Bauru
- Tijuca
Superliga traz novidades
A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou neste sábado (27) durante a COB Expo, em São Paulo, que a GE TV assinou acordo com a principal liga de clubes de vôlei do país para transmitir jogos a partir do fim de outubro, quando inicia o calendário do torneio.
A Globo manterá as transmissões das Superliga masculina e feminina no Sportv, na televisão a cabo, mas adiciona ao seu cardápio o novo canal digital da emissora, que que transmite jogos gratuitamente através do YouTube. Além da plataforma de vídeos, a GE TV também apostará nas transmissões através da página do Tik Tok do canal, também de forma gratuita.
No evento deste sábado, a CBV também destacou a mudança na logo da Superliga masculina e feminina. O movimento de atualização das identidades visuais de todas as competições da confederação já havia sido anunciada no fim de agosto, período que a entidade completou 71 anos de fundação.
De acordo com a CBV, o objetivo da mudança é modernizar e alinhar a comunicação visual às tendências atuais.
