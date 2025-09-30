menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsLance! Biz

Superliga 2025/26 vai distribuir mais de R$ 3 milhões em premiações

O torneio começa entre outubro e novembro de 2025 e pode terminar em abril ou maio de 2026

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/09/2025
09:39
Osasco conquistou sexto título da Superliga
imagem cameraOsasco conquistou sexto título da Superliga (Foto: Divulgação/ CBV)
A temporada 2025/26 da Superliga terá muitas novidades. Entre elas, a premiação é a que mais surpreendeu os fãs de vôlei: a liga distribuirá cerca de R$ 3 milhões entre os 24 times participantes, somando as categorias masculina e feminina.

Na última edição, apenas os 10 primeiros colocados, tanto no masculino quanto no feminino, ganharam premiação em dinheiro. O 1º colocado (Osasco no feminino e Sada Cruzeiro no masculino) recebeu R$ 230 mil, o 2º R$ 180 mil, e assim por diante, até o 10º colocado, que ganhou R$ 74 mil.

Premiação 2025/26

  • 1° - R$250 mil
  • 2° - R$200 mil
  • 3° - R$170 mil
  • 4° - R$150 mil
  • 5° - R$140 mil
  • 6° - R$120 mil
  • 7° - R$110 mil
  • 8° - R$100 mil
  • 9° - R$90 mil
  • 10° - R$90 mil
  • 11° - R$70 mil
  • 12° - R$70 mil

Veja todos os participantes da Superliga Feminina 2025/26

  • Sorocaba
  • Barueri
  • Brasília
  • Fluminense
  • Mackenzie
  • Maringá
  • Minas
  • Osasco
  • Praia Clube
  • Sesc Flamengo
  • Sesi Bauru
  • Tijuca
Elenco do Sada Cruzeiro comemora ponto na Superliga (Foto: Divulgação Cruzeiro)
Elenco do Sada Cruzeiro comemora ponto na Superliga (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Superliga traz novidades

Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou neste sábado (27) durante a COB Expo, em São Paulo, que a GE TV assinou acordo com a principal liga de clubes de vôlei do país para transmitir jogos a partir do fim de outubro, quando inicia o calendário do torneio.

A Globo manterá as transmissões das Superliga masculina e feminina no Sportv, na televisão a cabo, mas adiciona ao seu cardápio o novo canal digital da emissora, que que transmite jogos gratuitamente através do YouTube. Além da plataforma de vídeos, a GE TV também apostará nas transmissões através da página do Tik Tok do canal, também de forma gratuita.

No evento deste sábado, a CBV também destacou a mudança na logo da Superliga masculina e feminina. O movimento de atualização das identidades visuais de todas as competições da confederação já havia sido anunciada no fim de agosto, período que a entidade completou 71 anos de fundação.

De acordo com a CBV, o objetivo da mudança é modernizar e alinhar a comunicação visual às tendências atuais. 

circulo com pontos dentroTudo sobre

