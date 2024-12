Chelsea x Shamrock Rovers: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Conference League

Chelsea e Shamrock Rovers se enfrentam nesta quinta-feira (19), em jogo válido pela sexta rodada da Conference League. A bola rola às 17h (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING), com transmissão da CazéTV (YouTube). Na rodada anterior, os Blues venceram o Astana fora de casa, por 3 a 1, em frio extremo. Do outro lado, os irlandeses bateram o Borac Banjaluka por 3 a 0. ➡️ 30 dias grátis para ver CazéTV no Prime Video

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea e Shamrock Rovers

Conference League - 6ª rodada

📆 Data e horário: quinta-feira, 19 de dezembro de 2024, às 17h (de Brasília);

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING);

📺 Onde assistir: CazéTV.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHELSEA (Técnico: Enzo Maresca)

Jorgensen; Acheampong, Disasi, Adarabioyo e Veiga; Rak-Sakyi e Dewsbury-Hall; George, Chukwuemeka e Pedro Neto; Guiu.

SHAMROCK ROVERS (Técnico: Stephen Bradley)

Pohls; Cleary, Pico e Grace; Burns, Watts, O'Neill, Poom e Joshua Honohan; Kenny e Farrugia.

