Ficha do jogo CRL VIT 5ª rodada Grupo B - Sul-Americana Data e Hora Quarta-feira, 14 de maio, às 21h30 (horário de Brasília) Local Centenário, Montevidéu Árbitro Joel Alarcon (PER) Assistentes Alberth Alarcon e Leonar Soto (PER) Var Michael Espinoza (PER) Onde assistir

Cerro Largo (URU) e Vitória se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira (horário de Brasília), no Centenário, em Montevidéu, em confronto direto pela segunda vaga do grupo B da Copa Sul-Americana. A partida válida pela quinta rodada da competição continental terá transmissão dos canais ESPN 4 e Disney+ (Clique aqui para assistir.)

Ronald em Vitória x Cerro Largo (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Como chega o Vitória?

Depois de uma sequência de cinco jogos sem saber o que era vencer, o Vitória se recuperou no último sábado ao bater o Vasco de virada, no Barradão, para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. A situação do time na Sul-Americana, no entanto, ainda é complicada. Em busca da primeira vitória, o Rubro-Negro é o terceiro colocado do grupo B, com três pontos, e faz jogo direto com o Cerro Largo por uma vaga nos play-offs.

Pepê e Willian Oliveira seguem em recuperação de lesão e não estão disponíveis, assim como Kayzer, que tenta retomar plenamente a forma física de olho no Ba-Vi deste domingo. Vale lembrar que Carpini deve usar um time alternativo contra o Cerro Largo, uma vez que a prioridade do clube é o Brasileirão. Mas algumas peças do time titular devem estar presentes, como é o caso de Matheuzinho, expulso contra o Vasco.

Como vem o Cerro?

Sem jogar há quase uma semana, o Cerro Largo volta a campo pela Sul-Americana depois de ter perdido para a Universidad Católica (EQU) na última quarta-feira por 3 a 1, resultado que praticamente selou a classificação do time equatoriano em primeiro do grupo, enquanto Cerro, Vitória e Defensa y Justicia brigam pela segunda vaga. O time uruguaio, por enquanto, está na segunda posição, com quatro pontos.

Classificação do grupo B da Sul-Americana:

1º - Universidad Católica (10 pontos);

2º - Cerro Largo (4 pontos);

3º - Vitória (3 pontos);

4º - Defensa y Justicia (3 pontos).

Tudo sobre o jogo Cerro Largo x Vitória (onde assistir, horário e escalações)

✅ FICHA TÉCNICA

CERRO LARGO X VITÓRIA

5ª RODADA - FASE DE GRUPOS - SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Centenário, em Montevidéu;

📺 Onde assistir: ESPN 4 e Disney+ (streaming).

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES DE CERRO LARGO X VITÓRIA

VITÓRIA (técnico: Thiago Carpini): Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris (Lucas Halter), Edu (Zé Marcos) e Hugo; Ricardo Ryller, Ronald (Wellington Rato) e Matheuzinho; Gustavo Mosquito, Fabri e Janderson (Carlinhos).

CERRO LARGO (técnico: Danielo Nuñez): Gino Santilli; Alan García, Mauro Brasil, Martín Gianoli e Facundo Bonifazi; Matías Mir, Sebastián Assis, Alan Di Pippa (Ezequiel Olivera) e Nicolás Bertochi; Leandro Otormín e Mauricio Affonso (Jeremias Pérez).

