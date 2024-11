Nesta quarta-feira (27), as equipes Sub-19 de Celtic e Club Brugge se enfrentam pela UEFA Youth League, competição equivalente à Champions League para as categorias de base dos clubes que estão jogando o campeonato no profissional. A partida terá início a partir das 10h, pelo horário de Brasília, com transmissão do canal da UEFA.tv.

Alejandro Granados é um dos destaques da equipe belga

Estatísticas de Celtic e Club Brugge Sub-19

O Celtic chega para o jogo de hoje depois de vencer o RB Leipzig na última rodada da UEFA Youth League, pelo placar de 3 a 2. A equipe escocesa atualmente é a 21ª colocada na competição europeia de base, a penúltima para a classificação para a segunda fase do campeonato. A equipe vem com 50% de aproveitamento, com duas vitórias em quatro jogos.

Já o Club Brugge chega para esta partida em uma situação completamente delicada na Youth League. A equipe belga ainda não sabe o que é vencer na competição, tendo empatado três jogos e perdido em uma oportunidade. O Brugge é o atual 26° colocado, fora da zona de classificação, com apenas três pontos.

Palpites para o jogo

Poucos pontos separam as equipes Sub-19 de Celtic e Club Brugge na UEFA Youth League. No entanto, a equipe escocesa possui um rendimento melhor até aqui, e além do fato de jogar diante de sua torcida, deve ser favorita para levar os três pontos. O Celtic venceu justamente as duas partidas que fez em casa no campeonato, enquanto o Brugge empatou as duas vezes que jogou fora da Bélgica.

⚽Escalações prováveis de Celtic e Club Brugge Sub-19

Celtic

Aidan Rice; Colby Donovan, Lenny Agbaire, Mitchell Robertson e Mitchel Frame; Sean Mcardle, Kyle Ure e Francis Turley; Josh Dede, Daniel Cummings e Jude Bonnar - Técnico: Stephen Mcmanus.

Club Brugge

Argus Vanden Driessche; Olesksandr Yakymenko, Wout Verlinden, Axl Wins e Alexander Vandeperre; Laurens Goemaere e Alejandro Granados; Tobias Lund Jensen, Jessi Pedro da Silva e Jesse Bisiwu; Kaye Furo - Técnico: Robin Veldman.