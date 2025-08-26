Vina pode reestrear pelo Ceará contra o Juventude; entenda
Meia não entra em campo desde maio
O meio-campista Vina, do Ceará, está cada vez mais perto de fazer a sua reestreia pelo clube. É possível que o jogador esteja em campo diante do Juventude, no próximo sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. O embate na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília).
Vina foi o primeiro reforço do Alvinegro nesta janela de transferências. O meia, que deixou a equipe cearense em 2023, retornou sem custos. O atleta está aprimorando a forma física desde seu anúncio, visto que sua última partida oficial foi no dia 18 de maio.
O técnico Léo Condé destacou, antes do empate diante do Grêmio, que seria possível ter o meio-campista em campo contra o Juventude. Assim, avaliações serão feitas ao longo da semana para entender se o reforço estará apto. Vina enfrenta a concorrência de Lucas Mugni e Lourenço no setor de armação.
Venda de ingressos já começou
O Ceará já iniciou a venda de ingressos para enfrentar o Juventude. As entradas para o jogo podem ser adquiridas pelo site Vozão Tickets e nos pontos de venda física.
A venda de ingressos meia-entrada para a torcida do Ceará está sendo realizada exclusivamente nas Lojas Vozão. Para a torcida visitante, os ingressos de meia-entrada estarão disponíveis na bilheteria 3 da Arena Castelão, com a venda sendo iniciada cinco horas antes da partida.
Próximo jogo do Ceará
Depois do empate contra o Grêmio, o Vovô voltará a campo contra o Juventude, no sábado (30), pela 22ª rodada do Brasileirão. O embate na Arena Castelão terá início às 16h (de Brasília). O Ceará é o atual décimo colocado na tabela da competição, com 26 pontos.
