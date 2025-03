Ceará x Juazeirense: onde assistir, horário e prováveis escalações

Ceará e Juazeirense se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 18h00 (de Brasília), na Arena Castelão. A partida é válida pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste e terá a transmissão exclsuiva da Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere.



Aylon, jogador do Ceará comemora seu gol durante partida contra o Confiança no Estádio Arena Castelão pela Copa Do Nordeste 2025. Foto: Lucas Emanuel/AGIF

O Ceará, atual terceiro colocado do grupo B com sete pontos, tem uma posição confortável no campeonato. O clube, ainda com um jogo a menos que os outros por conta dos estaduais, busca vencer o jogo ao lado da sua torcida para encaminhar a classificação ao mata-mata sem sustos. Caso vença, o Ceará necessita de ao menos um empate na última rodada para passar de fase.

Por outro lado, o Juazeirense tem apenas um ponto a menos que o Ceará, porém com um jogo a mais. O time baiano precisa vencer para buscar uma vaga nas fases de mata-mata. Atualmente, o clube está na 5ª colocação, primeira posição fora da zona de classificação.

Confira as informações do jogo entre Ceará e Juazeirense

✅ FICHA TÉCNICA

CEARÁ X JUAZEIRENSE

6° RODADA - COPA DO NORDESTE

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de março de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo (Castelão), em Fortaleza, Ceará

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CEARÁ (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Marllon, Wiliam Machado, Matheus Bahia, Dieguinho; Fernando Sobral, Lucas Mugni, Fabiano Souza; Fernandinho, Aylon, Pedro Raul

JUAZEIRENSE (Técnico: Carlos Rabello)

Igor Leonarod; Alex Santos, Zé Romário, Wesley, Daniel; Emerson, Trindade, Jr. Santos; Zé Oliveira, Guilherme, Nico Rangel