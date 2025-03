Sai zika! Em sua estreia pelo Ceará, Pedro Raul, o jogador do Corinthians (emprestado ao Vozão), marcou um gol e deu uma assistência, na Arena Castelão. E ele não parou por aí. Nas duas partidas seguintes, o centroavante também balançou as redes e garantiu uma das melhores médias de gol por jogo do Brasil. Comparado a outros atacantes destaques que disputarão a Série A do Brasileirão 2025, a média de Pedro Raul se iguala a de Hulk, do Atlético-MG e supera Gabigol, do Cruzeiro, e Estêvão, do Palmeiras.

Pedro Raul foi liberado pelo Corinthians para assinar contrato de empréstimo com o Ceará, válido até dezembro de 2025. Com a chegada de novos reforços para o setor ofensivo do Timão, Pedro Raul perdeu espaço no elenco alvinegro e passou a não ser relacionado para algumas partidas da equipe no Paulistão no início do ano.

As vítimas do atacante

Pedro Raul balançou as redes por três jogos consecutivos, os seus primeiros pelo Ceará. No dia 02 de março, a vítima foi o Maracanã, pela semifinal do campeonato Cearense. Quatro dias depois, quem sofreu com Raul foi o América de Natal, que perdeu por 1 a 0 pela Copa do Nordeste. Pedro Raul voltou a marcar contra o Maracanã, desta vez pelo jogo de volta da semifinal estadual.

Pelo Ceará, Pedro Raul se iguala a Hulk e supera Gabigol

Pedro Raul - 3 gols em 3 jogos

Hulk - 7 gols em 7 jogos

Gabigol - 5 gols em 7 jogos

Estêvão - 5 gols em 12 jogos