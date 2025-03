Ficha do jogo Final 2º jogo - Campeonato Cearense Data e Hora Sábado, 22 de março, às 16h30 (de Brasília) Local Castelão, em Fortaleza (CE) Árbitro Rafael Rodrigo Klein Assistentes Neusa Ines Back e Alex Ang Ribeiro Var Rodrigo Nunes de Sá Onde assistir

Ceará e Fortaleza se enfrentam neste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no Castelão, em Fortaleza (CE), pelo jogo de volta do Campeonato Cearense. O duelo terá transmissão ao vivo TV Verdes Mares (afiliada à TV Globo), TV Brasil (TV aberta), GOAT e FCFTV (ambas no YouTube). ➡️Clique para assistir na Globoplay

Na ida, o Fortaleza iniciou o clássico com maior volume de jogo, procurando ocupar os espaços no campo de ataque. Marinho era o jogador da movimentação e, ao seu melhor estilo, o com "mais disposição", a ponto de buscar o jogo no campo de defesa e sofrer o único cartão amarelo do primeiro tempo. Mas faltou ao Fortaleza ser mais incisivo; foram poucas as chances de gol, e na melhor delas, em chute da pequena área de Lucero, o atacante estava impedido. Do outro lado, o Ceará se segurou até os 20 minutos, equilibrou a partida a partir daí, mas teve quase nenhuma conclusão na direção do gol.

A falta de objetividade do Fortaleza acabou custando caro. No segundo tempo, o Ceará começou a propor o jogo e a aparecer mais no campo de ataque, sobretudo a partir das entradas de Galeno e Rômulo. E foi Galeno quem, aos 36, acabou sofrendo o pênalti que decidiria o confronto. O jogador disputava a bola na pequena área quando foi derrubado por Gastón Ávila, que chegou atabalhoado no lance. Fernando Sobral bateu o pênalti e marcou o gol da vitória. Dois minutos depois, o Fortaleza ainda teria um prejuízo adicional com a expulsão de Pol Fernández, que recebeu cartão vermelho direto após usar o braço em dividida com Fernando Sobral.

⚽ Prováveis escalações de Ceará x Fortaleza

⚫⚪ Ceará (Técnico: Léo Condé)

Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado (Ramon Menezes), Matheus Bahia; Fernando Sobral, Lourenço, Lucas Mugni; Aylon, Fernandinho, Pedro Raul.

❌ Desfalques: Pedro Henrique (lesão no ligamento colateral medial do joelho direito).

🔵🔴 Fortaleza (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Tinga, Brítez (Mancuso), Titi, Bruno Pacheco; Eduardo Sasha, Martínez, Pochettino; Marinho, Moisés, Lucero.

❌ Desfalques: Pol Fernández (expulso) e Kuscevic (convocado para o Chile).

