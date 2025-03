Vitória tenta repatriar atacante de time da Série A

O Vitória tem interesse na contratação do atacante Marinho, 34 anos. O jogador tem vínculo com o Fortaleza até o final desta temporada e multa rescisória de um milhão de euros (R$ 6,1 milhões, na cotação atual).

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O Vitória estuda agora qual caminho vai levar para tentar repatriar Marinho, que passou pelo clube em 2016. As alternativas são a compra em definitivo ou a assinatura de um pré-contrato.

Marinho possui acordo com o Fortaleza até o fim de dezembro de 2025. Assim, a partir de junho deste ano, o atleta fica livre para assinar um acordo para 2026. A informação foi divulgada inicialmente pelo Diário do Nordeste.

continua após a publicidade

O clube baiano cogita a possibilidade de fazer o investimento para a temporada atual. A direção não considera o valor alto, mas avalia a necessidade de trazer o atacante de imediato com o técnico Thiago Carpini.

O Fortaleza vê o jogador como uma peça importante dentro do elenco, já que costuma atuar bastante mesmo sem a titularidade garantida. Na atual temporada, ele fez dois gols e deu uma assistência em nove jogos, sendo seis como titular. No ano passado, começou jogando 28 das 47 partidas disputadas.

continua após a publicidade

Marinho fez 21 gols pelo Vitória em 2016. Foto: Francisco Galvão/EC Vitória

Marinho declarou que quer encerrar carreira no Vitória

Em 2016, Marinho se destacou pelo Vitória ao marcar 21 gols e dar seis assistências em 43 jogos. O atacante foi determinante na campanha que evitou o rebaixamento no Campeonato Brasileiro - foram 12 gols na Série A.

Ao fim da temporada, ele foi vendido ao Changchun Yatai, da China, e rendeu aproximadamente R$ 8 milhões. Marinho estava emprestado ao Vitória pelo Cruzeiro, que deixou um percentual de vitrine ao time baiano na transferência.

A passagem marcante há nove anos fez Marinho declarar, em dezembro do ano passado, que pretende pendurar as chuteiras no Vitória. Ele comentou que queria cumprir o acordo com o Fortaleza, mas já pensava nos próximos passos.

- O clube que eu pensei em terminar a carreira é o Vitória, clube que me projetou, que me deu oportunidade. Quero encerrar a carreira lá. Estou muito novo ainda - disse ao ge.

O presidente do Leão, Fábio Mota, repercutiu o sonho de Marinho e disse que o Vitória "tinha portas abertas" para a chegada do atleta. Na ocasião, o dirigente considerava a negociação "difícil" e revelou que já tentou repatriá-lo antes.

- O sonho de Marinho bate com meu sonho de torcedor. Também tenho o sonho de ter Marinho no Vitória. É um dos últimos ídolos que passaram por aqui. Tem empatia muito grande com nossa torcida. Tenho certeza que ajudaria muito, mas não depende só da minha vontade e da do Marinho, que eu sei que é verdadeira. Ele tem contrato com o Fortaleza em vigor. Interesse do Marinho a gente sempre teve, veio do ano passado, veio desse ano. Mas não depende só da gente - avaliou.

Além das passagens por Vitória e Fortaleza, Marinho atuou recentemente no Flamengo e no Santos. O jogador ainda atuou por Grêmio, Cruzeiro, Ceará, Náutico, Paraná, Inter, entre outros.