Vale a liderança do Grupo H da Sul-Americana. Caracas e Atlético-MG se enfrentam nesta quarta-feira, na Venezuela, às 21h30 (de Brasília). As duas equipes lideram o grupo com quatro pontos cada. O Galo leva vantagem por conta do saldo de gols.

O Atlético, apesar de favorito, chega com muitos desfalques para a partida. Ao total, são nove jogadores que não podem atuar. Entre eles estão Hulk e Scarpa. O artilheiro do Galo na temporada ficou em Belo Horizonte para fazer trabalhos de fortalecimento muscular. Enquanto isso, o camisa 10 não viajou por conta do nascimento do segundo filho.

(Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

O Galo conta com mais sete desfalques por conta de lesões. Após o jogo contra o Botafogo, Igor Gomes se juntou ao departamento médico. O meia sofreu uma fratura no quinto dedo da mão esquerda e terá que passar por cirurgia.

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

O Caracas terá um desfalque certo, o meia Michael Covea foi expulso contra o Cienciano, na última rodada, e cumpre suspensão.

Confira as informações do jogo entre Caracas e Atlético pela Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA

CARACAS X ATLÉTICO

3ª RODADA – SUL-AMERICANA

📆 Data e horário: Quarta-feira, 23 de abril de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Olímpico de la UCV, em Caracas (VEN)

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Dario Herrera (ARG)

🚩 Assistentes: Facundo Rodriguez (ARG) e Maximiliano Del Yesso (ARG)

🖥️ VAR:Nicolas Lamolina (ARG)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CARACAS (Técnico: Fernando Aristeguieta)

Benítez, Rito, La Mantia, Luis Del Pino, Jesús Yéndis; Echenique, Heraldez, Vicente Rodríguez, José Rondón, Angel Figueroa e Lucciano Reinoso.

ATLÉTICO (Técnico: Cuca)

Everson; Saravia, Lyanco, Alonso (Iván Román) e Caio Paulista (Rubens); Fausto Vera, Gabriel Menino e Bernard; Cuello, Rony e João Marcelo.