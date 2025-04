Atlético-MG se prepara para maratona fora de casa

O Atlético-MG venceu o Botafogo por 1 a 0 nesse domingo, no Mineirão. Após essa partida, o Galo agora vai ter uma sequência de cinco partidas fora de casa. O primeiro desafio será nesta quarta-feira, contra o Caracas, na Venezuela.

O Atlético tem um novo desfalque confirmado para a partida. Após a vitória contra o Botafogo, Cuca revelou que Scarpa não viaja. O meia ficará em Belo Horizonte para o nascimento do segundo filho, o pedido partiu do próprio jogador, segundo Cuca.

Próximos jogos do Galo

23/04 - Caracas x Atlético - Sul-Americana - Estádio Olímpico de la UCV. Venezuela 26/04 - Mirassol x Atlético - Brasileirão - Estádio José Maria de Campos Maia 29/04 - Maringá x Atlético - Copa do Brasil - Estádio Willie Davids 05/05 - Juventude x Atlético - Brasileirão - Estádio Alfredo Jaconi 08/05 - Deportes Iquique x Atlético - Estádio Tierra de Campeones

Após a vitória diante do Botafogo, o Galo espera embalar uma boa sequência. A equipe mineira precisa reagir no Brasileirão, já que ocupa a 15ª colocação, muito abaixo do esperado pela torcida atleticana. Na Sul-Americana é a chance do Atlético abrir vantagem na liderança do Grupo H da competição. Pela Copa do Brasil, o alvinegro tem o jogo de ida da terceira fase da competição.

A próxima partida do Galo como mandante, será contra o Fluminense, no dia 11 de maio, que marca a possível volta do clube para a Arena MRV.

Arena MRV Naming Rights (Foto: Pedro Souza / Atlético-MG)

O Galo ainda não foi derrotado enquanto joga em casa em 2025. São 11 jogos, sete vitórias e quatro empates, são impressionantes 75,7% de aproveitamento da equipe mineira.

O número de gols feitos e o de gols sofridos também é bastante favorável. O Galo marcou 23 gols nestas 11 partidas e sofreu apenas cinco.

Números do Galo como visitante em 2025

Apesar de pior do que os números como mandante, a temporada como visitante do Atlético é positiva. São 10 partidas, com quatro vitórias, três empates e três derrotas.

10 jogos 4 vitórias 3 empates 3 derrotas 8 gols feitos 5 gols sofridos 50% de aproveitamento

Apesar dos números não negativos, o Galo não venceu fora de casa nas últimas quatro partidas, foram três derrotas e um empate. O último triunfo como visitante foi contra o Tombense, pela semifinal do Campeonato Mineiro.