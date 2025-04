Sem Hulk, Atlético-MG divulga lista de relacionados para a ‘Sula’

O Atlético-MG viaja no fim da tarde desta segunda-feira para a Venezuela. O Galo vai enfrentar o Caracas, pela Sul-Americana nesta quarta. A equipe mineira divulgou a lista de relacionados para a partida. Hulk e Scarpa não viajam com a equipe.

Scarpa não viaja com a equipe do Galo, mas não por opção técnica. O meia ficará em Belo Horizonte para o nascimento do segundo filho, o pedido partiu do próprio jogador, segundo Cuca.

Já Hulk fica em Belo Horizonte para fazer trabalho de condicionamento físico e fortalecimento muscular, segundo o próprio clube. Ambos jogadores retornam para a partida contra o Mirassol, no sábado (26)

O Galo conta com mais sete desfalques por conta de lesões. Após o jogo contra o Botafogo, Igor Gomes se juntou ao departamento médico. O meia sofreu uma fratura no quinto dedo da mão esquerda e terá que passar por cirurgia.

Atualmente o departamento médico do Galo conta com sete atletas, são eles: Arana (lesão muscular coxa direita), Alan Franco (entorse no joelho), Igor Gomes (fratura no dedo 5 da mão esquerda), Júnior Santos (lesão muscular na coxa direita), Cadu (cirurgia no joelho direito), Caio Maia (cirurgia no joelho direito) e Palácios (lesão na coxa esquerda).

Igor Rabello e Patrick estavam machucados, mas estão de volta. Os dois jogadores estão disponíveis para a partida contra o Caracas.

Lista completa relacionados Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Caio, Natanael e Saravia;

Zagueiros: Alonso, Iván Román, Igor Rabello, Lyanco, Rômulo e Vitor Hugo;

Meias: Rubens, Bernard, David Kauã, Fausto Vera, Gabriel Menino, Patrick e Zé Phelipe;

Atacantes: Cuello, João Marcelo, Pedro Ataíde e Rony.

Maratona fora de casa

O Atlético agora vai ter uma sequência de cinco partidas fora de casa. O primeiro desafio será nesta quarta-feira, contra o Caracas, na Venezuela.