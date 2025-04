O Atlético-MG jamais foi derrotado por equipes venezuelanas em sua história. Nesta quarta-feira, o Galo enfrenta o Caracas, na Venezuela, e busca se isolar na liderança do Grupo H da Sul-Americana.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Atlético-MG

Atualmente, o Galo divide a primeira colocação do grupo com o Caracas, ambos com quatro pontos, mas os mineiros levam vantagem no saldo de gols.

O último venezuelano que o Atlético enfrentou foi justamente o adversário desta quarta, o Caracas. No ano passado, o Galo goleou nas duas partidas em que se enfrentaram. Na primeira foi por 4 a 1, a segunda por 4 a 0, ambas pela fase de grupos da Libertadores.

continua após a publicidade

Números do Galo x venezuelanos

São 12 jogos do Atlético contra equipes da Venezuela. O Galo venceu 10 destas partidas e empatou outras duas.

12 jogos 10 vitórias 2 empates 88,9% de aproveitamento 33 gols marcados 6 gols sofridos

Jogos contra os venezuelanos

09/11/1995 - Galo 6 x 0 Mineros - Copa Conmebol 22/11/1995 - Mineros 0 x 4 Galo - Copa Conmebol 12/02/2014 - Zamora 0 x 1 Galo - Libertadores 10/04/2014 - Galo 1 x 0 Zamora - Libertadores 03/04/2019 - Galo 3 x 2 Zamora - Libertadores 07/05/2019 - Zamora 1 x 2 Galo - Libertadores 21/04/2021 - Deportivo La Guaira 1 x 1 Galo - Libertadores 26/05/2021 - Galo 4 x 0 Deportivo La Guaira - Libertadores 23/02/2023 - Carabobo 0 x 0 Galo - Libertadores 02/03/2023 - Galo 3 x 1 Carabobo - Libertadores 04/04/2024 - Caracas 1 x 4 Galo - Libertadores 28/05/2024 - Galo 4 x 0 Galo - Libertadores

Relacionados do Galo

O Galo vai enfrentar o Caracas, pela Sul-Americana nesta quarta. A equipe mineira divulgou a lista de relacionados para a partida. Hulk e Scarpa não viajam com a equipe.

Scarpa em Atlético-MG x Botafogo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim e Robert;

Laterais: Caio, Natanael e Saravia;

Zagueiros: Alonso, Iván Román, Igor Rabello, Lyanco, Rômulo e Vitor Hugo;

Meias: Rubens, Bernard, David Kauã, Fausto Vera, Gabriel Menino, Patrick e Zé Phelipe;

Atacantes: Cuello, João Marcelo, Pedro Ataíde e Rony.