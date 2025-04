Ficha do jogo CAG FIO 33ª rodada Serie A Data e Hora Segunda-feira (21), às 10h (de Brasília) Local Sardegna Arena, em Cagliari (ITA) Árbitro Livio Marinelli Assistentes Giuseppe Perrotti Var Francesco Meraviglia Onde assistir

Nesta segunda-feira (21), o Cagliari recebe a Fiorentina na Sardegna Arena, em Cagliari, em jogo válido pela 33ª rodada da Seria A italiana 2024/25. O confronto acontece às 10h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo na Disney Plus (streaming).

O Cagliari vem de derrota por 3 a 1 contra a Inter de Milão fora de casa. O time ocupa a 15ª colocação do Campeonato Italiano, com 30 pontos, e não tem mais chances de conseguir vaga em uma competição europeia. O Cagliari está a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento e precisa vencer para se distanciar da segunda divisão na temporada que vem.

A Fiorentina sonha com vaga em competição europeia (Foto: Divulgação / Fiorentina)

Já a Fiorentina vem de uma Classificação nas quartas de final da Conference League contra o Celje, da Eslovênia, após empatar o jogo da volta por 2 a 2. Na ida, o time de Florença venceu por 2 a 1. No Campeonato Italiano, a Fiorentina ocupa, atualmente, a oitava colocação com 53 pontos, e ainda sonha com uma vaga em competição europeia na próxima temporada. Se não vencer, o time pode ser ultrapassado pelo Milan.

Confira as informações do jogo entre Cagliari e Fiorentina pelo Campeonato Italiano

✅ FICHA TÉCNICA

CAGLIARI X FIORENTINA

33ª RODADA – CAMPEONATO ITALIANO

📆 Data e horário: Segunda-feira, 21 de abril, às 10h (de Brasília)

📍 Local: Sardegna Arena, em Cagliari (ITA)

📺 Onde assistir: Disney Plus (Streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CAGLIARI: Elia Caprile, Roberto Piccoli, Nadir Zortea, Michel Ndary Adopo, Antoine Makoumbou, Alessandro Deiola, Tommaso Augello, Florinel Coman, Gabriele Zappa, Yerry Mina, José Luis Palomino

FIORENTINA: David De Gea, Moise Kean, Cordeiro Dos Santos Domilson, Rolando Mandragora, Danilo Cataldi, Nicolò Fagioli, Fabiano Parisi, Albert Guðmundsson, Marin Pongračić, Pablo Marí, Luca Ranieri