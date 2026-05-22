O Manchester United ofereceu 50 milhões de euros (R$ 290 milhões) pela contratação do meia Éderson, da Atalanta. Com contrato até junho de 2027, o clube italiano vê na atual janela de transferências a última chance de negociar o jogador por um valor significativo, segundo o "La Gazzetta dello Sport".

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Internamente, a Atalanta vê a oferta de forma irrecusável após uma temporada ruim no Campeonato Italiano em que conquistou vaga apenas para a próxima Conference League. As informações indicam que um acordo preliminar já foi alcançado entre as partes.

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Nesses temos, Éderson também se tornaria a 5ª maior venda da história da Atalanta atrás apenas de Hojlund, Retegui, Koopmeiners e Romero. A questão dos valores propostos pelo Manchester United pesa na decisão dos italianos.

Manchester United busca repor saída de Casemiro

Com a iminente saída de Casemiro, o Manchester United busca repor a saída do meia brasileiro na janela de transferências. O nome de Éderson é tratado como uma prioridade pelos Diabos Vermelhos por conta da evolução do atleta desde a sua chegada na Europa.

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