Brasil x Sérvia no Mundial de vôlei: horário e onde assistir
A Seleção está a um passo da classificação
A Seleção Brasileira de vôlei masculina enfrenta a Sérvia na noite desta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), em Pasay, nas Filipinas, pela última rodada classificatória do Mundial. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e da VBTV (streaming). ➡️ Clique para assistir no Sportv
Brasil x Sérvia
As equipes já se enfrentaram na temporada de 2025 no Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner, em preparação para o Mundial, com vitória do Brasil sobre a Sérvia por 3 sets a 1. No retrospecto dos últimos dez confrontos, o Brasil tem uma ampla vantagem, com nove vitórias contra apenas uma dos europeus.
Destaques no elenco do Brasil
Fernando Cachopa virou o levantador titular da equipe com a missão de substituir Bruno Rezende, o Bruninho, que se aposentou da seleção após o fim da disputa de Paris 2024. Cachopa deu conta do recado e, na Liga das Nações, despontou como o melhor da sua posição, segundo as estatísticas do campeonato.
Maique, de 27 anos, se destaca pelas coberturas de ataque e por salvar bolas difíceis, além de ótimas defesas e passes favoráveis ao levantamento. Além disso, a experiência do líbero em mundiais conta a favor da seleção. O atleta vai para a disputa do seu terceiro Mundial seguido, após ter sido medalha de prata em 2018 e bronze em 2022.
Alan Souza terminou a Liga das Nações como o brasileiro melhor colocado no ranking de pontuadores, no nono lugar. O oposto marcou 157 pontos e assumiu a titularidade da seleção no segundo jogo do campeonato. Além disso, foi o 13º melhor sacador, com 8 "aces", quando a bola cai direto ao chão.
O seu irmão e reserva de luxo é Darlan Souza, conhecido pelas comemorações fervorosas e pela força nos ataques, além da velocidade dos saques. Na Liga das Nações, foi o oitavo colocado nesse quesito, com 15 aces.
