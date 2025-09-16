Brasil x Sérvia no Mundial de vôlei: horário e onde assistir

A Seleção Brasileira de vôlei masculina enfrenta a Sérvia na noite desta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), em Pasay, nas Filipinas, pela última rodada classificatória do Mundial. O confronto terá transmissão ao vivo do Sportv (canal fechado) e da VBTV (streaming). ➡️ Clique para assistir no Sportv

Brasil x Sérvia BRA SER Grupo H Terceira rodada Data e Hora Quarta-feira (17), às 23h (de Brasília) Local em Pasay, nas Filipinas Árbitro Onde assistir

As equipes já se enfrentaram na temporada de 2025 no Torneio Memorial Hubert Jerzy Wagner, em preparação para o Mundial, com vitória do Brasil sobre a Sérvia por 3 sets a 1. No retrospecto dos últimos dez confrontos, o Brasil tem uma ampla vantagem, com nove vitórias contra apenas uma dos europeus.

Brasil vence República Tchéquia no Mundial de vôlei (Foto: Volleyball World)

Destaques no elenco do Brasil

Fernando Cachopa virou o levantador titular da equipe com a missão de substituir Bruno Rezende, o Bruninho, que se aposentou da seleção após o fim da disputa de Paris 2024. Cachopa deu conta do recado e, na Liga das Nações, despontou como o melhor da sua posição, segundo as estatísticas do campeonato.

Maique, de 27 anos, se destaca pelas coberturas de ataque e por salvar bolas difíceis, além de ótimas defesas e passes favoráveis ao levantamento. Além disso, a experiência do líbero em mundiais conta a favor da seleção. O atleta vai para a disputa do seu terceiro Mundial seguido, após ter sido medalha de prata em 2018 e bronze em 2022.

Alan Souza terminou a Liga das Nações como o brasileiro melhor colocado no ranking de pontuadores, no nono lugar. O oposto marcou 157 pontos e assumiu a titularidade da seleção no segundo jogo do campeonato. Além disso, foi o 13º melhor sacador, com 8 "aces", quando a bola cai direto ao chão.

O seu irmão e reserva de luxo é Darlan Souza, conhecido pelas comemorações fervorosas e pela força nos ataques, além da velocidade dos saques. Na Liga das Nações, foi o oitavo colocado nesse quesito, com 15 aces.