Mundial de vôlei: com surpresas, 5º dia define as primeiras seleções classificadas

A segunda rodada da fase de grupos do Mundial de vôlei masculino começou na última segunda-feira (15) e termina nesta terça (16). A Seleção Brasileira está a um passo da classificação para a próxima fase, após vencer a República Tcheca por 3 sets a 0. O torneio já tem outras sete equipes confirmadas para a próxima fase, com algumas surpresas e eliminações precoces.

Entre as seleções classificadas para o mata-mata estão a Polônia, o Canadá, os EUA, a Bulgária, os Países Baixos, Portugal e a Turquia. A surpresa neste início de competição foi a eliminação do Japão, que figura entre as dez melhores seleções do mundo, após ser surpreendido pelos canadenses e turcos e não conseguir pontos suficientes para se classificar.

Turquia está classificada para a fase eliminatória do Mundial de vôlei (Foto: Divulgação Volleyball World)

Resultados dos jogos desta terça (16)

02:30 – Irã 3 x 1 Tunísia (23/25, 25/20, 25/23 e 25/16) 03:00 – Ucrânia 3 x 0 Argélia - (25/17, 25/12 e 25/16) 06:30 – Filipinas 3 x1 Egito - (29/27, 23/25, 25/21 e 25/21) 07:00 – França 2 x 3 Finlândia - (19/25, 25/17, 29/27, 21/25 e 15/9) 10:00 – Sérvia x China 10:30 – Itália x Bélgica 23:00 – Portugal x Colômbia 23:30 – Catar x Romênia

Brasil X Sérvia: horário e onde assistir

A Seleção Brasileira masculina de vôlei enfrenta a Sérvia nesta quarta-feira (17), às 23h (de Brasília), pela terceira e última rodada da fase classificatória do Mundial. A equipe liderada por Bernardinho precisa vencer o confronto para terminar na liderança do Grupo H. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv e da VBTV (streaming).