Brasil defende escrita contra Portugal na Copa de futebol de areia

O Brasil vai enfrentar, neste sábado, um velho conhecido nas semifinais da Copa do Mundo de futebol de areia, em Seychelles, no Leste da África. Dirigida por Marco Octávio, a Seleção precisa derrotar Portugal, às 12h30 (de Brasília), para alcançar mais uma decisão.

O elenco que avançar decide o título contra Bielorrússia ou Senegal, que se enfrentam às 11h (de Brasília) deste sábado. A final acontece no domingo (11), às 12h30 (de Brasília).

Brasil busca o hepta no futebol de areia

Enquanto o Brasil (vencedor em 2006, 2007, 2008, 2009, 2017 e 2024) busca o heptacampeonato, os rivais tentam o terceiro troféu, repetindo o feito de 2015 e 2019.

No confronto direto, a vantagem é brasileira, com sete vitórias em oito duelos contra Portugal. A equipe europeia, por sinal, só venceu o primeiro embate, em 2005. Depois, vieram os triunfos sul-americanos em 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2017 e 2024. No ano passado, em Dubai, o Brasil levou a melhor na fase de grupos, com Mauricinho marcando na prorrogação o gol da vitória.

A seleção portuguesa sonha em voltar à decisão:

- Perdemos nas quartas de final no ano passado, então estamos muito felizes por estarmos nas semifinais. Agora vamos dar tudo de nós para chegar à final - avisou Jordan.

Um dos artilheiros do Brasil na Copa, com quatro gols, Rodrigo prega respeito aos adversários:

- Estamos muito felizes com a classificação para as semifinais. Brasil x Portugal é um clássico. Nós os respeitamos, eles são uma grande equipe, mas vamos entrar em campo e jogar o nosso futebol.









Portugal chega à semifinal com 4 vitórias, 33 gols marcados e 24 sofridos.

Os artilheiros lusitanos na Copa são: Miguel Pintado (7), André Lourenço (6), Bé Martins (6), Jordan (5), Rúben Brilhante (2), Coimbra (2), Leo Martins (2), Bernardo Lopes, Pedro Mano, Tim



Já o Brasil também ganhou as quatro partidas que disputou até agora, marcando 22 gols e sofrendo apenas três.



Os 22 gols da Seleção foram marcados por: Catarino (4), Rodrigo (4), Mauricinho (3), Benjamin Jr. (3), Brendo (2), Thanger (2), Filipe, Edson Hulk, Lucão e Teleco.