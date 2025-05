Brasil x Omã na Copa de Futebol de Areia: veja onde assistir

Depois de derrotar El Salvador, na estreia, e a Itália, na segunda rodada, o Brasil volta à quadra nesta terça-feira (6), pela Copa do Mundo de Futebol de Areia. Já classificada, a seleção do técnico Marco Octávio tenta sacramentar a primeira colocação do Grupo D, contra Omã, em Seychelles, no Leste da África. A partida será transmitida pelo SporTV (TV fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+ (Plataforma da FIFA).

Derrotada pela Itália (7 a 4) na estreia, Omã venceu, nos pênaltis, por 7 a 6, El Salvador, na fase seguinte, após empate em 4 a 4. Também nesta terça, Itália e El Salvador se enfrentam, às 8h, e os dois primeiros de cada chave avançam às quartas de final.

Em busca do heptacampeonato, o Brasil tem em Mauricinho um dos trunfos para esta terça. Contra a Itália, o ala marcou os dois gols na vitória por 2 a 1, numa reedição da final de 2024, também vencida pela seleção.

Mauricinho é o artilheiro do Brasil na Copa de futebol de areia

- Sabíamos da dificuldade do jogo e tem que parabenizar a equipe, isso que faz o Brasil ser forte, o grupo. Se hoje fui o melhor jogador é graças a eles, a comissão técnica e ao torcedor brasileiro que está nos apoiando, disse o ala brasileiro.

Confira os Grupos e seleções na Copa do Mundo de Futebol de Areia:

Grupo A

Seicheles

Bielorrússia

Guatemala

Japão

Grupo B

Mauritânia

Irã

Portugal

Paraguai

Grupo C

Espanha

Senegal

Chile

Taiti

Grupo D

Brasil

El Salvador

Itália

Omã

Tudo sobre Brasil x Omã na Copa do Mundo de Futebol de Areia

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil x Omã

Grupos (D) — Copa do Mundo de Futebol de Areia

📆 Data e horário: terça, dia 6 de maio, às 12h (de Brasília)

📍 Local: The Paradise Arena, cidade de Victoria (SEY)

👁️ Onde assistir: SporTV (TV Fechada e Globoplay), CazéTV (Youtube) e FIFA+

