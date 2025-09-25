Mundial Sub-20: veja os jogadores com maior valor de mercado
Competição vai reunir alguns dos jovens com maior valor de mercado no planeta
O Mundial Sub-20 começa neste sábado, no Chile, e vai contar com alguns dos talentos mais promissores do planeta. O Brasil estará presente com jogadores de elencos juniores e profissionais do país e do exterior, mas poucos são protagonistas. Mesmo assim, o top-10 jogadores mais valiosos da competição tem um atacante brasileiro no topo.
Veja o ranking dos mais valiosos do Mundial Sub-20
Ranking Jogador Seleção Valor
1º Pedrinho Brasil € 12 milhões
2º Maher Carrizo Argentina € 10 milhões
3º Jon Martín Espanha € 8 milhões
4º Obed Vargas México € 8 milhões
5º Gianluca Prestianni Argentina € 8 milhões
6º Julio Soler Argentina € 8 milhões
7º Álvaro Montoro Argentina € 8 milhões
8º Deivid Washington Brasil € 7 milhões
9º Elías Montiel México € 5,5 milhões
10º Pablo García Espanha € 5 milhões
Ao todo, o Mundial Sub-20 tem € 291,42 milhões de valor de mercado em relação aos jogadores que estarão presentes na competição.
Brasil:
Os dois brasileiros no top-10 dos jogadores com maior valor de mercado na competição são atacantes. Pedrinho foi revelado pelo Corinthians e disputou 22 partidas na equipe profissional. Isso em 2023, antes de se transferir para o Zenit (RUS). Na temporada 2024/2025, ele fez cinco gols e deu cinco assistências em 36 partidas.
Deivid Washington foi revelado pelo Santos, mas disputou somente 16 partidas como profissional do Peixe. Foram dois gols também em 2023. Em seguida, se transferiu para o Chelsea (ING) e disputou mais partidas na equipe sub-21 do que pelo elenco principal. Em 2025, retornou à Baixada Santista por empréstimo.
Seleção Brasileira dominada por Cruzeiro e Palmeiras
Cruzeiro e Palmeiras, com quatro jogadores cada, são os clubes que mais tiveram jovens convocados para a Copa do Mundo Sub-20. A Raposa cedeu Otávio (goleiro), Bruno Alves (zagueiro), Murilo (meia) e Rhuan Gabriel (meia), enquanto o Verdão liberou Gilberto (lateral-direito), Coutinho (meia), Erick Belé (atacante) e Luighi (atacante).
As expectativas são boas após o título do Sul-Americano, no início do ano, ainda que a chave seja considerada a mais difícil da competição. O Brasil está no Grupo C, considerado o "grupo da morte", ao lado de Espanha, Marrocos e México.
