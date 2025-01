Brasil x Chile: veja onde assistir e horário do Mundial de Handebol

O Brasil encara o Chile, nesta quarta-feira (22), às 11h30 (de Brasília), no Unity Arena, em Oslo (NOR), pela primeira rodada da segunda fase do Mundial Masculino de Handebol. Após a primeira fase da competição, onde a Seleção Brasileira se classificou em segundo lugar, a equipe segue no torneio para uma nova fase de grupos.

continua após a publicidade

➡️ Seleção Brasileira masculina de handebol supera EUA e segue no Mundial

Após grande primeira fase, onde derrotou a favorita e dona da casa Noruega e os Estados Unidos, o Brasil segue no Mundial de Handebol. Com duas vitórias em três jogos, a Seleção Brasileira passou em segundo lugar no Grupo E, atrás apenas de Portugal. Na segunda fase, os três melhores dos grupos E e F se juntam em um único grupo de seis times, onde apenas os dois primeiros se classificam.

O Brasil encara o Chile na primeira rodada da segunda fase (Foto: Beate Oma Dahle/AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No Grupo III, o Brasil está com Chile, Espanha, Noruega, Portugal e Suécia. O primeiro compromisso da Seleção Brasileira será com os chilenos, que passaram na terceira colocação do Grupo F, com apenas uma vitória e duas derrotas. A equipe do Chile teve classificação emocionante na última rodada, quando venceu o Japão.

continua após a publicidade

Saiba todos os detalhes da partida entre Brasil e Chile pelo Mundial Masculino de Handebol:

Ficha técnica ✅

Brasil x Chile - Mundial Masculino de Handebol

🗓️ Data: 22 de janeiro de 2025, quarta-feira

⏰ Horário: 11h20 (de Brasília)

🌎 Local: Unity Arena, em Oslo (NOR)

📺 Onde assistir: SporTV