A Seleção Brasileira garantiu sua vaga na segunda fase no Mundial de Handebol Masculino, após vencer os Estados Unidos por 31 a 24, na tarde deste domingo (19). O confronto, realizado na Unity Arena em Oslo, Noruega, era crucial para o Brasil, que necessitava de ao menos um empate para avançar. Sob a liderança de Rudolph, que marcou oito gols, a equipe brasileira demonstrou resiliência e assegurou sua continuidade no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Djokovic se recusa a dar entrevista em quadra no Australian Open; entenda

Como foi a vitória da Seleção?

O jogo começou ruim para o Brasil, com os Estados Unidos dominando os primeiros minutos e abrindo vantagem no placar. Apesar das dificuldades iniciais, a Seleção Brasileira, que já havia demonstrado superioridade sobre os americanos em ocasiões anteriores, como na vitória por 40 a 27 na semifinal dos Jogos Pan-Americanos de Santiago em 2023, conseguiu reverter a situação. A expulsão de Andrew Donlin, jogador dos Estados Unidos, por uma cotovelada, foi um ponto de virada, permitindo ao Brasil dominar o jogo e construir uma vantagem.



Joel, com sete gols, também teve papel fundamental na vitória brasileira, contribuindo significativamente para o resultado positivo. Essa vitória não apenas confirmou a classificação do Brasil para a próxima fase do Mundial, mas também reforçou a capacidade de superação da equipe, que havia enfrentado uma derrota para Portugal, complicando sua posição no Grupo E.