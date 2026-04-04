Brasil x Bolívia: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Sul-Americano Sub-17
Confira todas as informações do duelo da 1ª rodada do Grupo B
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Brasil e Bolívia se enfrentam neste sábado (4), às 20h (de Brasília), no Estádio Ameliano, em Villeta (Paraguai), em duelo válido pela primeira rodada do Grupo B do Campeonato Sul-Americano Sub-17. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado) e pelo Globoplay (streaming). Clique aqui para assistir.
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A Seleção Brasileira entra em campo defendendo o posto de atual bicampeã (venceu as edições de 2023 e 2025) e o status de maior força do continente na categoria, somando impressionantes 14 títulos em 20 edições disputadas. Sob o comando do técnico Carlos Eduardo Patetuci, o time aposta em um estilo de jogo técnico e ofensivo. A preparação foi intensa, com 14 dias de treinos na Granja Comary e mais três dias de aclimatação em solo paraguaio, visando largar com o pé direito em uma chave que ainda conta com Peru, Argentina e Venezuela.
A Bolívia, embora possua menos tradição no cenário sul-americano de base, chega com a missão de surpreender através de um estilo de jogo físico e robusto. Focada em uma defesa sólida e em contra-ataques velozes, a equipe adversária promete dificultar a vida dos brasileiros. O próprio atacante brasileiro Lyan Araújo destacou que os bolivianos formam um time organizado e forte, com jogadas perigosas de apoio do lateral pelo lado direito.
Tudo sobre o jogo entre Brasil x Bolívia (onde assistir, horário e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Brasil 🆚 Bolívia
1ª rodada (Grupo B) – Campeonato Sul-Americano Sub-17
📆 Data e horário: sábado, 4 de abril de 2026, às 20h (de Brasília).
📍 Local: Estádio Ameliano, em Villeta (Paraguai)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada) e Globoplay (streaming).
Outros resultados da competição
- Equador 2x1 Paraguai
- Uruguai 1x1 Chile
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