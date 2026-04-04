Inter de Milão e Roma se enfrentam neste domingo (5), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, em Milão (ITA), pela 31ª rodada do Campeonato Italiano. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir na Disney+

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Ficha do jogo INT ROM 31ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora domingo, 5 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília) Local San Siro, em Milão (ITA) Árbitro Simone Sozza (ITA) Assistentes Giorgio Peretti (ITA) e Alessandro Costanzo (ITA) Var Aleandro Di Paolo (ITA) Onde assistir

A Inter de Milão tenta reencontrar o caminho das vitórias para consolidar sua vantagem na liderança do campeonato. A equipe comandada por Cristian Chivu é a 1ª colocada com 69 pontos (seis a mais que o vice-líder Milan), mas vive um momento de oscilação, acumulando quatro tropeços consecutivos na temporada. Apostando na força do San Siro, onde possui a melhor campanha como mandante da liga, os Nerazzurri contam com o possível retorno de seu artilheiro Lautaro Martínez, que está na reta final de recuperação de uma lesão na panturrilha.

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A Roma, por sua vez, aparece na 6ª colocação com 54 pontos e segue sonhando firme com uma vaga na próxima edição da Champions League (está a três pontos do Como, atual 4º colocado). Sob o comando de Gian Piero Gasperini, o time da capital se recuperou de uma dura eliminação na Liga Europa e de um jejum de cinco jogos ao vencer o Lecce por 1 a 0 antes da Data Fifa. No entanto, o treinador terá que quebrar a cabeça para montar o time, já que viaja a Milão com uma extensa lista de desfalques no departamento médico, incluindo o lateral brasileiro Wesley.

Tudo sobre o jogo entre Inter de Milão x Roma (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inter de Milão 🆚 Roma

31ª rodada – Campeonato Italiano

📆 Data e horário: domingo, 5 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: San Siro, em Milão (ITA)

👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

🕴️ Arbitragem: Simone Sozza (ITA)

🚩 Assistentes: Giorgio Peretti (ITA) e Alessandro Costanzo (ITA)

📺 VAR: Aleandro Di Paolo (ITA)

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵⚫ Inter de Milão (Técnico: Cristian Chivu)

Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Espósito (Lautaro Martínez) e Thuram.

🔴🟡 Roma (Técnico: Gian Piero Gasperini)

Svilar; Mancini, Ndicka e Hermoso; Rensch (Celik), Cristante, El Aynaoui (Pisilli) e Tsimikas; Pisilli (Soulé) e Pellegrini; Malen.

Inter de Milão x Roma (Foto: Arte/Lance!)

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