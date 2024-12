Vitória x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Vitória e Fortaleza se enfrentam neste domingo (1º), em jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h00 (de Brasília), no Barradão, em Salvador. A partida será transmitida pelo canal fechado Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere

Como chegam as equipes para o jogo?

O Fortaleza é o quarto colocado no Brasileirão com 65 pontos e vem com a sequência de duas vitórias, dois empates e uma derrota. O Vitória luta para permanecer na zona de classificação para a Sul-Americana, ocupando a 12ª posição o time baiano venceu três dos últimos cinco jogos na competição.

Vitória e Fortaleza se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Lucas Emanuel/Agif/Gazeta Press)

✅ FICHA TÉCNICA

VITÓRIA X FORTALEZA

36ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1º de novembro de 2024, às 16h00 (de Brasília);

📍 Local: Barradão, em Salvador (BA);

📺 Onde assistir: Premiere;



⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Wagner Leonardo, Neris e Lucas Esteves; Willian Oliveira e Ricardo Ryller; Gustavo Silva, Filipe Machado e Carlos Eduardo; Alerrandro. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi, Bruno Pacheco; Hercules, Matheus Rossetto; Marinho, Moises, Martínez; Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.