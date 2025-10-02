Virgínia se junta a esposa de jogador do Real Madrid na Espanha
Influenciadoras aproveitam tempo juntas em Madrid
Virgínia Fonseca, influenciadora brasileira especulada em um relacionamento com Vinicius Júnior, compartilhou momentos com Tainá Militão, esposa de Éder Militão, zagueiro do Real Madrid. As duas compartilharam momentos de suas atividades nas redes sociais. Elas praticaram exercícios físicos em uma academia temática do Real Madrid, após realizarem um pré-treino juntas.
Após os exercícios na academia, as influenciadoras foram jogar padel, esporte parecido com o tênis. Durante a atividade, Virginia comentou sobre o veículo de Tainá: "Partiu Padel e a gata está montada, carrinho bem simples, graças a Deus".
Esta é a terceira vez que Virginia visita Madrid em período inferior a 30 dias. A primeira visita aconteceu em setembro, quando ela conheceu o estádio Santiago Bernabéu. Nas três ocasiões, a influenciadora, que também é rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, viajou sem as filhas para a Espanha.
Virginia Fonseca comenta rumores sobre relação com Vini Jr
A nova Rainha de Bateria da Grande Rio não confirmou diretamente os boatos, mas fez comentários que sugerem proximidade com o jogador do Real Madrid.
- Posto muita coisa, só que tem muita coisa que eu acho que se eu postasse daria merda. Tem necessidade de falar isso? Tem necessidade de contar aquilo? Não, então vamos ficar de boa. Hoje, após tomar muito no…, eu tenho essa sabedoria. Já falei muita merda. Hoje tento não forçar muito a barra - explicou sua postura reservada em relação à vida pessoal.
Vini tem início de temporada difícil no Real Madrid
Vini Jr, que ainda busca se firmar no novo ciclo do Real Madrid, tem tido um início de temporada um pouco instável. Sem a titularidade assegurada no lado esquerdo do ataque, o brasileiro tem sido constantemente substituído ao longo das partidas. Além disso, disputa posição com o compatriota Rodrygo, que teve desempenho de destaque na última exibição do clube pela Champions.
