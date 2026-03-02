Fluminense acerta contratação do zagueiro Julián Millán

O Fluminense acertou a contratação do zagueiro Julián Millán, atualmente no Nacional, do Uruguai. O jogador se despediu dos companheiros neste domingo (1º), na partida contra o Peñarol, e chega ao Rio nas próximas horas. O colombiano era um dos principais jogador do seu time e teve a saída lamentada pela diretoria uruguaia.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense amplia invencibilidade de sete anos contra o Vasco no Carioca

Com o fechamento da janela internacional nesta terça-feira (3), o Fluminense não deve demorar a anunciar o jogador. As partes agora correm contra o tempo para regularizar a contratação. A informação do acerto foi publicada inicialmente pelo jornalista César Luis Merlo, do "Uol".

O Lance! ouviu de uma fonte do Nacional que foi muito difícil fazer a venda e que Julián era um dos melhores jogadores do elenco, sendo inclusive comparado ao zagueiro Gustavo Gómez. O clube lamentou a saída do defensor, considerado um dos craques da liga. O negócio gira em torno de 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões), entre bônus e compra de direitos.

continua após a publicidade

Canhoto e atuando preferencialmente pelo lado esquerdo da defesa, Millán é considerado um dos nomes em ascensão na posição no cenário sul-americano e vem sendo observado pela seleção colombiana. O jogador aparece como possibilidade para futuras convocações. O sonho real de disputar a competição foi um dos motivos que fez o jogador olhar com bons olhos uma transferência para o Brasil. Pelo Nacional, soma 50 partidas, com quatro gols marcados e três assistências distribuídas.

Julián Millán em ação pelo Nacional do Uruguai (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

➡️ Aposte nos jogos de Fluminense e Vasco!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável