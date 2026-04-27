Botafogo x Independiente Petrolero (BOL): onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Glorioso busca manutenção da liderança do Grupo E com bom resultado em casa

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/04/2026
14:03
Botafogo recebe o Independiente Petrolero pela Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraBotafogo recebe o Independiente Petrolero pela Sul-Americana (Foto: Arte/Lance!)
O Botafogo recebe o Independiente Petrolero (BOL) nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming. Clique para assistir a Botafogo x Independiente Petrolero (BOL).

Embalado pela boa sequência sob o comando de Franclim Carvalho, o Glorioso chega para dar mais um passo rumo à classificação para as oitavas de final da competição continental. Líder do Grupo E, o Botafogo soma quatro pontos em dois jogos, e vem de sequência invicta de oito jogos, contando também Brasileirão e Copa do Brasil.

FICHA TÉCNICA

Botafogo-escudo-onde-assistir
BOT
INP
SUL-AMERICANA
3ª RODADA - GRUPO E
Data e Hora
terça-feira, 28 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
Local
Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Árbitro
Fernando Vejar (CHI)
Assistentes
Carlos Poblete (CHI) e Eric Pizarro (CHI)
Var
Miguel Araos (CHI)
Onde assistir

Na última exibição pela Sul-Americana, o Botafogo foi à Argentina e venceu o Racing pelo placar de 3 a 2, com gol de Danilo nos últimos minutos. A missão, agora, é fazer valer o mando de campo.

Do outro lado, o Petrolero é lanterna da chave com duas derrotas. Os bolivianos, comandados pelo brasileiro Thiago Leitão, ainda estão em início de campanha no campeonato local e chegam ao Rio de Janeiro com duas vitórias recentes, sobre o Bolívar e Universitario de Vinto.

A arbitragem do duelo será chilena, com Fernando Vejar como árbitro principal. Ele será auxiliado por Carlos Poblete e Eric Pizarro, enquanto Miguel Araos será o VAR da partida.

Botafogo venceu o Racing pela Copa Sul-Americana (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Veja mais sobre Botafogo x Independiente Petrolero (BOL):

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)

Neto; Mateo Ponte, Bastos, Ferraresi (Justino) e Caio Roque; Allan, Danilo e Montoro; Barrera, Arthur Cabral e Matheus Martins.

IND. PETROLERO (Técnico: Thiago Leitão)

Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Santos, Barboza e Rivas.

