Botafogo x Independiente Petrolero (BOL): onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Glorioso busca manutenção da liderança do Grupo E com bom resultado em casa
O Botafogo recebe o Independiente Petrolero (BOL) nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ no streaming. Clique para assistir a Botafogo x Independiente Petrolero (BOL).
Embalado pela boa sequência sob o comando de Franclim Carvalho, o Glorioso chega para dar mais um passo rumo à classificação para as oitavas de final da competição continental. Líder do Grupo E, o Botafogo soma quatro pontos em dois jogos, e vem de sequência invicta de oito jogos, contando também Brasileirão e Copa do Brasil.
Na última exibição pela Sul-Americana, o Botafogo foi à Argentina e venceu o Racing pelo placar de 3 a 2, com gol de Danilo nos últimos minutos. A missão, agora, é fazer valer o mando de campo.
Do outro lado, o Petrolero é lanterna da chave com duas derrotas. Os bolivianos, comandados pelo brasileiro Thiago Leitão, ainda estão em início de campanha no campeonato local e chegam ao Rio de Janeiro com duas vitórias recentes, sobre o Bolívar e Universitario de Vinto.
A arbitragem do duelo será chilena, com Fernando Vejar como árbitro principal. Ele será auxiliado por Carlos Poblete e Eric Pizarro, enquanto Miguel Araos será o VAR da partida.
✅ FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X INDEPENDIENTE PETROLERO (BOL)
SUL-AMERICANA - 3ª RODADA
📆 Data e horário: terça-feira, 28 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Fernando Vejar (CHI)
🚩 Assistentes: Carlos Poblete (CHI) e Eric Pizarro (CHI)
🖥️ VAR: Miguel Araos (CHI)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho)
Neto; Mateo Ponte, Bastos, Ferraresi (Justino) e Caio Roque; Allan, Danilo e Montoro; Barrera, Arthur Cabral e Matheus Martins.
IND. PETROLERO (Técnico: Thiago Leitão)
Gutiérrez; Rodríguez, Eduardo, Torres e Vargas; Palma, Rojas e Cardozo; Santos, Barboza e Rivas.
